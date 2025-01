Apple si prepara a lanciare la quarta generazione di iPhone SE, prevista per l’inizio della primavera. Diverse fonti autorevoli, tra cui Mark Gurman di Bloomberg, confermano che il dispositivo sarà un’importante evoluzione della serie SE e potrebbe essere commercializzato con il nome di iPhone 16E. Stando alle indiscrezioni, il nuovo modello riprenderà il design di iPhone 14, anche se con alcune differenze, come la presenza di una singola fotocamera posteriore.

Le nuove indiscrezioni sull’iPhone SE di 4° generazione

Le immagini dei dummy diffuse di recente consentono di osservare in anteprima il design del dispositivo, disponibile nelle varianti di colore bianca e nera. Tuttavia, non sono ancora disponibili scatti che mostrino la parte frontale. Si ipotizza comunque che il display adotterà il notch di iPhone 14, segnando l’abbandono dei bordi superiori e inferiori piuttosto pronunciati delle generazioni precedenti. Con questa novità, Apple dirà addio anche al Touch ID, sostituendolo definitivamente con il Face ID.

Sul retro, lo smartphone presenta una fotocamera singola, alloggiata in un modulo circolare nell’angolo in alto a sinistra, affiancata da un flash LED. Sul lato si trovano il tasto per silenziare il dispositivo, il bilanciere del volume e lo slot per la nano SIM. Una delle novità più significative sarà il passaggio dal connettore Lightning a quello USB-C, uniformandosi così agli standard europei e a quanto visto sui modelli più recenti.

Dal punto di vista tecnico, l’iPhone SE di quarta generazione potrebbe vantare un display OLED da 6,1 pollici, un processore Apple A18 e 8 GB di RAM. Sul fronte fotografico, ci si aspetta una fotocamera posteriore da 48 MP e una frontale da 12 MP. La connettività includerà il supporto al 5G, garantendo velocità di navigazione elevate. Il prezzo, stando ai rumor, dovrebbe aggirarsi tra i 500 e i 550 dollari, rendendolo un’opzione competitiva per chi cerca un dispositivo con le prestazioni Apple, ma a un costo più accessibile rispetto ai modelli di punta.