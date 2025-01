Se sei alla ricerca di un’offerta economica che ti permetta di ricevere tanti Giga e sei un cliente Iliad o MVNO, la WindTre GO Digital potrebbe essere la soluzione adeguata a te. Il gestore propone la sua tariffa esclusivamente ai nuovi clienti che decidono di abbandonare il vecchio operatore e mantenere invariato il loro numero. Basterà quindi acquistare una nuova SIM, online o presso i punti vendita abilitati, per poter godere di tutti i vantaggi garantiti dall’offerta.

WindTre GO Digital: modalità di attivazione

L’attivazione dell’offerta WindTre GO Digital può essere effettuata tramite pochissimi passaggi, direttamente da casa. È sufficiente accedere al sito ufficiale, selezionare l’operatore di provenienza e procedere con l’acquisto della nuova SIM, che sarà spedita gratuitamente tramite corriere. Qualora si preferisse affrontare le spese in sede, i nuovi clienti potranno acquistare la SIM presso uno dei punti vendita abilitati. In entrambi i casi, non sarà previsto alcun costo di attivazione e la SIM sarà gratis.

Come già anticipato, l’attivazione potrà essere effettuata soltanto se si effettua il trasferimento del numero da uno degli operatori indicati da WindTre, cioè:

Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron.

Costo e servizi inclusi

L’offerta WindTre GO Digital prevede una spesa di soli 9,99 euro al mese, che dovranno essere saldati tramite carta di credito o PayPal. I clienti potranno comunque scegliere di sostenere i costi tramite credito residuo ma la spesa sarà di 10,99 euro al mese.

Qualunque sia la modalità di pagamento scelta, l’offerta permetterà di usufruire dei seguenti servizi: