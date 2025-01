Kena Mobile rinnova la sua “Porta un Amico“. L’opzione, infatti, è stata prolungata fino al 13 febbraio 2025. Quest’ultima consente ai clienti dell’operatore virtuale di invitare amici e conoscenti a passare a Kena tramite un codice personale. Ottenendo così ricariche omaggio fino a 50 euro.

Kena: ecco come ottenere le ricariche omaggio

Partecipare è semplice. I clienti con un’offerta attiva possono richiedere il proprio codice invito direttamente dall’Area Clienti MyKena. Quest’ultima è disponibile sia sul sito ufficiale che sull’app mobile per dispositivi Android e iOS. Una volta ottenuto il codice, è possibile condividerlo con amici interessati a cambiare operatore con la richiesta di portabilità. Ogni nuovo cliente che attiva un’offerta utilizzando il codice riceverà una ricarica omaggio fino a 5 euro. Mentre chi invita potrà beneficiare dello stesso importo, fino a un massimo di 10 amici. Per un totale di 50 euro.

La promozione si distingue per la sua flessibilità. Il codice può essere utilizzato senza limiti di condivisione. Gli amici invitati possono attivare la loro nuova SIM Kena tramite diversi canali. Tra cui il sito ufficiale, l’app Kena, i punti vendita autorizzati o contattando il Servizio Clienti al numero 181.

Il bonus viene accreditato direttamente sul credito residuo della SIM dopo che il nuovo cliente ha rinnovato per la prima volta la propria offerta. Per l’invitante, il bonus sarà erogato solo dopo che anche lui avrà rinnovato la propria offerta. Garantendo così un coinvolgimento continuativo con l’operatore.

L’iniziativa proposta da Kena Mobile rappresenta un’opportunità vantaggiosa per i già utenti. Ed anche per quelli “invitati” Interessante per tutti coloro che desiderano risparmiare sulle spese telefoniche. Ciò condividendo, allo stesso tempo, i benefici di Kena con amici e familiari. L’invito è quindi rivolto a tutti i clienti Kena Mobile. Come anticipato, è possibile sfruttare tale opportunità fino al prossimo 13 febbraio. Quindi è consigliabile procedere il prima possibile per approfittare di tale occasione imperdibile.