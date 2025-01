Apple Watch: come l'orologio ha salvato la vita al padre del CEO Tim Cook

Che i dispositivi di Apple siano sempre molto interessanti, questo è risaputo. Non è un caso che gli utenti in tutto il mondo facciano ogni anno la solita corsa per accaparrarsene uno. Questa volta però si parla della grande importanza di avere al polso un Apple Watch, e a farlo presente, senza il bisogno di alcuna pubblicità, è il CEO dell’azienda, Tim Cook. Secondo quanto rivelato all’interno di una recente ed interessante intervista, lo smartwatch più famoso al mondo avrebbe salvato la vita al padre del numero uno di Apple.

Apple Watch ha salvato la vita al padre di Tim Cook: ecco come

Cook ha spiegato che suo padre, durante un episodio in cui si trovava da solo in casa, è caduto. L’Apple Watch ha immediatamente attivato la funzione di rilevamento delle cadute, una tecnologia basata sull’accelerometro integrato nel dispositivo. Questo sistema è progettato per riconoscere le cadute significative e inviare un avviso all’utente. Se quest’ultimo non risponde entro pochi secondi, il dispositivo allerta automaticamente i soccorsi e informa i contatti di emergenza.

Nel caso del padre di Cook, il dispositivo ha seguito esattamente questa procedura. I soccorritori, avvisati dall’orologio, sono arrivati rapidamente e, non ricevendo risposta alla porta, hanno dovuto abbatterla per entrare. Cook ha raccontato: “Era privo di sensi al momento, quindi è stato fondamentale che i paramedici siano intervenuti così rapidamente“.

Nonostante la gravità della situazione, il ricordo dell’episodio ha strappato un sorriso al CEO di Apple. Cook ha rivelato che suo padre, anziché concentrarsi sul fatto che l’Apple Watch gli avesse salvato la vita, era più preoccupato per la porta rotta: “Era arrabbiato perché avevano sfondato la porta! Non riusciva a smettere di ripetere: ‘Mi hanno rotto la porta!'”.

Con questa descrizione, a tratti anche divertente, Tim Cook fornisce ancora una volta un esempio di come un Apple Watch potrebbe salvare la vita mediante la funzione di rilevamento delle cadute. In realtà non si tratta del primo esempio, in quanto sono pervenute già diverse segnalazioni da parte di tantissimi utenti che hanno vissuto situazioni di questo genere fortunatamente terminate per il meglio.