iPhone 17: Apple pronta ad una novità eccezionale, ecco cosa cambierà

La volontà di lavorare a qualcosa di sempre più interessante ed innovativo è tipica di Apple. Il colosso di Cupertino infatti ha introdotto diversi miglioramenti nonostante le svariate critiche per un mancato aggiornamento del design dei suoi iPhone. Stando però a quanto riportato proprio all’interno di alcune indiscrezioni pervenute in queste ore, l’azienda vuole migliorare anche un altro aspetto che è il sistema di raffreddamento. Questo sarà a camera di vapore sull’intera linea iPhone 17 e riguarderà dunque non solo i modelli Pro.

iPhone 17: Apple porta il sistema a camera di vapore, ecco cos’è

Attualmente, gli iPhone utilizzano dissipatori in metallo per allontanare il calore dal processore. La camera di vapore, invece, rappresenta una soluzione più avanzata. È proprio la presenza del liquido all’interno della struttura stessa che al riscaldamento diventa vapore. Da qui avviene poi la distribuzione del calore in maniera uniforme raffreddando lo smartphone con il vapore che in un secondo momento ritorna allo stato liquido.

Questo metodo è particolarmente efficiente perché sposta il calore verso zone interne dove non compromette il funzionamento del dispositivo. Inoltre, richiede poco spazio e non necessita di ventole o altre componenti meccaniche, rendendolo ideale per smartphone sottili come gli iPhone.

Perché Apple ha scelto questa strada

Sono diverse le persone che negli ultimi anni hanno segnalato problematiche relative agli iPhone che scaldano un po’ troppo. La motivazione sarebbe da attribuire alle prestazioni dei processori, con iPhone 15 Pro Max ad esempio che in un certo periodo diventa un vero e proprio caso.

Introducendo chip potenti come il nuovo A18 Pro presente sui modelli Pro della linea iPhone 16 e con A19 in procinto di arrivare a settembre, Apple vuole portare le performance a livelli sempre più alti. È questo il motivo del voler introdurre un sistema di raffreddamento sempre più innovativo ed efficace, il quale possa così influire soprattutto sulle performance legate ad Apple Intelligence.