L’Apple Watch Ultra del 2025 potrebbe rivoluzionare il mercato degli smartwatch. Come? Ebbene, con l’introduzione della messaggistica satellitare. A tal proposito, secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, questa funzione permetterebbe di inviare messaggi di testo senza bisogno di una connessione cellulare o Wi-Fi. Si tratta quindi di una tecnologia che rende il dispositivo ideale per situazioni di emergenza e attività all’aperto. Dove spesso non è disponibile alcuna rete.

Salute e tecnologia: il cuore del nuovo smartwatch della Apple

Già presente sugli iPhone, questa funzionalità potrebbe attirare gli utenti di dispositivi come il Garmin inReach, offrendo un’alternativa integrata e più versatile. Per garantire il funzionamento della messaggistica satellitare, Apple dovrebbe continuare la sua collaborazione con Globalstar. Già partner chiave per le connessioni via satellite degli iPhone. Di recente, l’azienda ha acquisito una quota importante di Globalstar. Sottolineando la propria determinazione a investire in soluzioni tecnologiche avanzate.

Oltre alla messaggistica satellitare, il nuovo Apple Watch Ultra potrebbe finalmente includere il monitoraggio della pressione sanguigna. Questa funzione, tanto attesa da molti, non fornirebbe dati dettagliati ma sarebbe comunque in grado di avvisare l’utente in caso di possibili problemi di ipertensione. Si tratta di un passo importante per Apple. In quanto non ha mai smesso di investire nella salute come elemento imprescindibile dei suoi dispositivi indossabili.

Un’altra innovazione riguarda l’adozione di modem MediaTek, che sostituirebbero quelli Intel utilizzati finora. Questi nuovi componenti supporteranno la tecnologia RedCap. Una versione migliorata del 5G pensata per device indossabili e IoT. Tale soluzione migliorerà la durata della batteria e ridurrà i costi. Senza però sacrificare la qualità delle prestazioni.

Apple sembra quindi intenzionata a rafforzare la propria posizione di leader nel mercato degli smartwatch. Così con l’integrazione di nuove tecnologie, il prossimo modello dell’AppleWatch Ultra punta a offrire una soluzione ancora più autonoma, sicura e utile per la vita di tutti i giorni. Consolidando, sempre di più, il binomio tra innovazione tecnologica e benessere personale.