Il settore dei computer ha mostrato segnali di ripresa nel quarto trimestre del 2024. Ad evidenziarlo sono i dati pubblicati da International Data Corporation (IDC). Secondo quanto evidenziato, il settore ha registrato una crescita importante. Nel complesso si parla dell’1,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. Ciò con un totale di 68,9 milioni di unità spedite. Tale incremento segna un’importante inversione di tendenza dopo anni di fluttuazioni dovute a vari fattori economici e di mercato. Tra le aziende protagoniste di tale crescita spicca Apple. Quest’ultima ha raggiunto risultati straordinari con i suoi Mac.

Apple: nuovi dettagli sulle vendite dei Mac

L’intero 2024 è stato un anno positivo per l’azienda di Cupertino. Apple ha spedito complessivamente 22,9 milioni di Mac. Segnando una crescita del 4,5%. Rispetto all’anno precedente. La quota di mercato annuale di Apple ha raggiunto l’8,7%. Registrando un aumento rispetto al 2023. Consolidando ulteriormente la sua posizione tra i principali produttori di computer.

L’azienda di Cupertino ha registrato un impressionante aumento del 17,3% nelle spedizioni dei suoi dispositivi. Un dato importante a quelli registrati nel quarto trimestre del 2023. I Mac hanno toccato quota 7 milioni di unità vendute. Tale risultato ha permesso ad Apple di conquistare il 10,1% del settore dei computer in tutto il mondo. Dati sorprendenti se si considera che i prodotti Apple si posizionano nella fascia alta del mercato. Ciò evidenzia che gli utenti non vengono frenati da prezzi elevati. A patto di ottenere prestazioni all’avanguardia.

Suddetti risultati evidenziano come il mercato dei computer stia attraversando una fase di rinnovato interesse. Ciò probabilmente spinta da innovazioni tecnologiche, aggiornamenti hardware e una crescente domanda di dispositivi performanti per lavoro e intrattenimento. In tale contesto, Apple ha saputo distinguersi grazie alla continua evoluzione dei suoi prodotti. In tal modo, l’azienda di Cupertino ha dimostrato che anche segmenti di mercato premium possono contribuire alla crescita complessiva del settore. Non resta che attendere e scoprire come si evolverà il mercato durante il nuovo anno.