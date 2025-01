La smart TV è finalmente un prodotto adatto a tutti gli utenti, infatti in questi giorni su Amazon è prevista una fortissima riduzione sul prezzo finale di vendita di un modello di casa Hisense, che garantisce ad ogni modo prestazioni da top di gamma, ma allo stesso tempo richiede una spesa finale che non va oltre i 300 euro.

Il modello che potete acquistare a prezzo scontato è il 43E77NQ, trattasi di un televisore che, prima di tutto, presenta una diagonale dello schermo di 43 pollici, è una smart TV VIDAA U7 con supporto a Dolby Vision e HDR 10+, che include Game Mode Plus, Dolby Atmos e soprattutto Amazon Alexa. In questo modo l’utente può decidere di controllarla solo con l’ausilio della propria voce, potendo allo stesso tempo accedere anche alle nuove frequenze, data la piena compatibilità con DVB-T2/S2.

Smart TV Hisense: nuovo sconto di 100 euro su Amazon

Con Amazon è sempre più facile pensare di risparmiare su ogni singolo acquisto, la smart TV Hisense di cui vi stiamo effettivamente parlando, può essere comprata con un risparmio di 100 euro sul listino originario, di conseguenza l’utente si ritrova a poter spendere solamente 299 euro, contro i 399 euro previsti inizialmente (-25%). Collegatevi qui per effettuare l’ordine.

Il prodotto presenta generalmente dimensioni che possiamo facilmente ritenere allineate con gli standard del settore, raggiungendo per la precisione 96,3 x 56 x 7,4 centimetri, con un peso di 10kg. Il posizionamento su una superficie è facilitato dalla presenza di piedi di appoggio posti ai lati del devie, in questo modo è facile pensare di inserire altri oggetti al di sotto dello stesso, riducendo di molto l’ingombro, anche se va detto che i suddetti piedini non tendono ad alzarlo troppo dalla base.