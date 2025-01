Amazon sta lavorando per trasformare Alexa in un assistente vocale avanzato in grado di gestire attività complesse e altamente personalizzate, ma il processo sta subendo ritardi significativi. Lanciato inizialmente con la promessa di una versione aggiornata entro la fine dello scorso anno, il progetto ha incontrato ostacoli che ne hanno ritardato la realizzazione. Alexa, che oggi è usata per compiti semplici come riprodurre musica o impostare sveglie, sta evolvendo per diventare un “agente” in grado di suggerire ristoranti, regolare l’illuminazione in base ai cicli di sonno e offrire altri servizi personalizzati.

Amazon e le difficoltà per migliorare Alexa

La sfida principale nel passaggio da un sistema basato su algoritmi predittivi semplici a un’intelligenza artificiale generativa più sofisticata è stata complessa. Tra le difficoltà più rilevanti ci sono le cosiddette “allucinazioni” – risposte errate o inventate – e la necessità di garantire velocità e affidabilità. Amazon sta cercando di ridurre al minimo questi errori, ma, secondo Rohit Prasad, responsabile del team di intelligenza artificiale, la questione rimane un problema aperto nell’intero settore.

Dal lancio di ChatGPT nel 2022, Amazon ha intensificato gli sforzi per rilanciare Alexa, ma ex dipendenti riferiscono che complicazioni tecniche e problemi organizzativi hanno causato ritardi. L’integrazione dei nuovi modelli di linguaggio con la tecnologia preesistente ha creato difficoltà, e l’infrastruttura sottostante non è sempre stata pronta ad accogliere i cambiamenti. Alexa, che gestisce miliardi di richieste ogni settimana, deve funzionare in modo veloce, affidabile e conveniente su scala globale. Per affrontare queste sfide, Amazon ha sviluppato modelli proprietari e ha investito in aziende come Anthropic.

Un altro obiettivo di Amazon è rendere Alexa sempre più personalizzata, con funzionalità che permettano di adattare l’assistente alla voce e al tono desiderati dagli utenti. Tuttavia, resta il rischio che errori a largo raggio possano danneggiare la reputazione del brand. Un altro nodo cruciale riguarda la monetizzazione del servizio: nonostante la diffusione di Alexa su oltre 500 milioni di dispositivi, il prodotto non ha ancora generato profitti consistenti, con diverse opzioni, tra cui abbonamenti e commissioni, che sono in fase di valutazione.