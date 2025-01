TIM presenta una nuova offerta mobile pensata per chi cerca velocità, sostenibilità e comodità in un unico pacchetto. La proposta, disponibile esclusivamente online e riservata ai nuovi clienti, mette al centro la tecnologia avanzata del 5G ULTRA e un impegno concreto per l’ambiente grazie all’uso della eSIM, che elimina l’uso di plastica e moduli cartacei.

TIM 5G ULTRA, un’offerta imperdibile ed ecosostenibile

L’offerta include 150 GB di traffico dati con la velocità del 5G ULTRA di TIM, capace di raggiungere fino a 2 Gbps, garantendo un accesso prioritario alla rete mobile. Questa tecnologia consente un’esperienza fluida e senza interruzioni per ascoltare musica, guardare film o serie TV in streaming, giocare online, studiare e lavorare da remoto. Un’opzione ideale per chi desidera sfruttare al massimo le potenzialità della rete senza compromettere la qualità delle connessioni.

Oltre ai dati, l’offerta prevede chiamate illimitate e 200 SMS verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, attivi 24 ore su 24. Anche chi viaggia in Europa potrà approfittare dei vantaggi dell’offerta, con minuti e SMS inclusi per il roaming nei Paesi UE. Per la navigazione, sono disponibili fino a 16 GB di dati utilizzabili all’interno dell’Unione Europea, mentre per il traffico extra è previsto un costo aggiuntivo trasparente.

Un altro elemento distintivo è la ricarica automatica, obbligatoria per l’attivazione dell’offerta. Questo sistema consente di gestire il rinnovo in modo semplice e senza preoccupazioni, con l’addebito diretto su carta di credito e l’erogazione automatica della ricarica fino a 24 ore prima del termine del mese.

La proposta di TIM punta non solo a soddisfare le esigenze di chi desidera un servizio completo e di qualità, ma anche a promuovere un approccio responsabile verso il pianeta. Grazie alla possibilità di attivare tutto online, l’esperienza si fa non solo più immediata, ma anche sostenibile. Un’offerta che unisce tecnologia e attenzione all’ambiente, pensata per chi vuole restare connesso con il futuro.