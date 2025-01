LG continua a dimostrare il suo impegno per i dispositivi domestici. A tal proposito, ha recentemente lanciato sul mercato la nuova lavastoviglie da incasso DB597TXS. Un gioiello di tecnologia appartenente alla rinomata serie QuadWash. Tale elettrodomestico si distingue per l’efficienza energetica superiore. Il dispositivo, infatti, è stato certificato in classe A-20%. Ciò indica un consumo del 20%. Inferiore rispetto agli standard minimi richiesti per la classe A. Suddetta caratteristica la rende una scelta eccellente per chi desidera ridurre l’impatto ambientale. E contenere i costi energetici.

Nuova lavastoviglie LG: ecco i dettagli

Tra le innovazioni di spicco, la tecnologia Inverter Direct Drive gioca un ruolo fondamentale. In tal modo si assicurano prestazioni elevate con un ridotto consumo di energia. Insieme ad una durata prolungata del motore. Inoltre, il livello di rumorosità di soli 43 dB garantisce un funzionamento silenzioso. Perfetto per ambienti open space o abitazioni di dimensioni ridotte.

La DB597TXS integra il sistema TrueSteam, che sfrutta vapore a 100°C per eliminare fino al 99,99% dei batteri. Ciò garantisce una pulizia profonda delle stoviglie. Tale tecnologia contribuisce anche a ridurre la formazione di aloni e macchie d’acqua. Lasciando piatti e bicchieri brillanti. Un altro elemento distintivo è il sistema QuadWash, dotato di bracci irroratori multidirezionali. Quest’ultimi assicurano una copertura completa durante il lavaggio. L’opzione Dual Zone consente di regolare la potenza di lavaggio tra i cestelli superiore e inferiore. Offrendo la massima flessibilità per il trattamento di stoviglie delicate e pentole più robuste nello stesso ciclo.

La lavastoviglie è inoltre dotata di connettività Wi-Fi e compatibilità con l’app LG ThinQ. Ciò permette di gestire il dispositivo da remoto, monitorare i cicli di lavaggio e ricevere notifiche di manutenzione. La funzione di diagnosi remota aiuta a identificare eventuali problemi. Riducendo la necessità di interventi tecnici.

L’organizzazione interna è stata progettata per offrire la massima versatilità grazie al sistema EasyRack Plus. Quest’ultimo facilita la disposizione di stoviglie di varie dimensioni. Inclusi oggetti ingombranti e piccoli accessori come posate e tazzine. Con un prezzo di 1.199 euro, la LG DB597TXS rappresenta un investimento ideale per chi cerca un elettrodomestico all’avanguardia.