L’inizio dell’anno per gli utenti Wind tre sarà costellato di tante novità, ma purtroppo anche di una brutta notizia, a quanto pare infatti in base a una comunicazione ufficiale dell’operatore telefonico italiano, tutti coloro in possesso di una promozione di rete fissa in combinazione con Netflix dovranno corrispondere un aumento di prezzo a partire dalla prossima fatturazione, erano forti le voci di corridoio verso la fine del 2024 che poi si sono rivelate vere in quanto l’operatore sta comunicando a tutti gli utenti interessati l’aumento di prezzo.

Quanto aumenta

L’aumento di prezzo in questione corrisponderà ad un euro in più sulla bolletta e interesserà tutti coloro che utilizzano una promozione di rete fissa in abbinamento con Netflix sia nella versione standard che nella versione Premium, nello specifico si tratta di un aumento legato agli aumenti che Netflix ha praticato le tariffe italiane nel mese di ottobre 2024, nella nota infatti l’operatore specifica che è questa la causa dell’aumento di prezzo, in più viene sottolineato che tutti gli utenti a seguito di questa modifica del contratto potranno scegliere se pagare L’aumento oppure disdire interamente la promozione di cui usufruiscono chiamando il call center, come se non bastasse però gli utenti hanno anche a disposizione altre possibilità, coloro che sfruttano un abbonamento Premium possono effettuare il downgrade all’abbonamento standard di Netflix, pagandolo comunque un euro in più a causa dell’aumento di prezzo anche di quest’ultimo, in più è anche possibile mantenere la promozione di rete fissa ed eliminare allo stesso tempo l’abbonamento a Netflix concomitante.

Dunque, se siete interessati da questo aumento di prezzo avete larga possibilità di scelta senza pagare nessun tipo di costo come mora per la modifica al contratto, dunque valutate bene il da farsi e scegliete l’opzione ovviamente migliore per le vostre finanze e per le vostre necessità sotto tutti i punti di vista.