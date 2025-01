Tra il suo vasto catalogo, l’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo anche alcune offerte di rete mobile pensate per tutti gli utenti under 14. In particolare, è al momento disponibile la promo WindTre Super 5G Under 14 e anche nella sua versione con pagamento automatico Easy Pay. Durante il periodo natalizio, l’operatore aveva deciso di proporre questa offerta con un bundle maggiorato di traffico dati per navigare. Ora, sembra che l’operatore abbia deciso di continuare a proporre questo bundle.

WindTre Super 5G Under 14, continua la promo con traffico dati maggiorato

Anche dopo le festività natalizie, l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di proporre per i suoi clienti con una età inferiore ai 14 anni una super offerta con bundle maggiorato. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super promo denominata WindTre Super 5G Under 14. Quest’ultima continua ad essere proposta sia in versione con pagamento tramite credito residuo sia nella sua versione con metodo di pagamento automatico Easy Pay.

Nel primo caso, l’offerta arriva ad includere fino a 75 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G. Il bundle include poi minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri e fino a 200 sms da inviare verso tutti. Per questa versione, l’offerta avrà un costo di 6,99 euro al mese. Come già detto, gli utenti possono anche decidere di pagare con il metodo di pagamento automatico.

In questo caso, l’offerta si chiamerà WindTre Super 5G Under 14 Easy Pay. Scegliendo questa versione, gli utenti avranno a disposizione fino a ben 150 GB di traffico dati. Questi saranno come sempre validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, il bundle comprende sempre fino a 200 sms verso tutti e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. Scegliendo questa promo, il costo rimarrà sempre pari a 6,99 euro al mese.

Ricordiamo che, per il momento, l’operatore telefonico WindTre ha prorogato la disponibilità di WindTre Super 5G Under 14 fino al prossimo 23 febbraio 2025.