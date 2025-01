L’intelligenza artificiale diventa giorno dopo giorno protagonista di diversi progetti che i costruttori del settore automotive portano avanti al fine di realizzare veicoli sempre più innovativi e con prestazioni eccellenti. Non passa di certo inosservato uno dei nuovi progetti presentati dalla casa automobilistica Mercedes-Benz in occasione del CES di Las Vegas.

Durante il noto evento che vede come protagonisti diversi costruttori, Mercedes ha deciso di attirare l’attenzione con la presentazione di un assistente virtuale MBUX. La novità adesso riguarda il passo avanti effettuato dalla casa automobilistica tedesca che riguarda proprio una nuova collaborazione con Google. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alla partnership.

Mercedes: insieme a Google per portare l’AI sulle auto

Mercedes-Benz e Google collaboreranno in seguito alla decisione della casa automobilistica tedesca di portare l’intelligenze artificiale su alcuni dei suoi modelli. Nello specifico, il costruttore sta lavorando al fine di implementare al suo sistema di navigazione l’interazione conversazionale basata sull’AI del colosso Google.

Ad attirare particolarmente l’attenzione è dunque la decisione di innovare le vetture da portare sul mercato con una soluzione come l’Automotive AI Agent di Google Cloud. Stiamo certamente parlando di una tecnologia che nei prossimi anni avrà modo di modificare, ottimizzando, l’interazione tra auto e conducente.

Quel che sappiamo, al momento, è che la prima vettura ad essere dotata di questa soluzione con AI sarà la Mercedes-Benz CLA. Quest’ultima avrà infatti a disposizione anche il chatbot Google Gemini con sincronizzazione a Google Maps per dare la possibilità agli automobilisti di interagire in conversazioni naturali per la guida.

Secondo quanto diffuso, la CLA sarà la prima vettura con cui la tecnologia debutterà, ma non sarà l’unica. Dopo il lancio nella CLA, l’AI di Google verrà gradualmente implementata su altri modelli Mercedes-Benz. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ad una vera e propria rivoluzione tecnologica.