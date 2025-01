WhatsApp non smette di stupire gli utenti, introducendo sempre più funzioni con lo scopo di ottimizzare l’esperienza sulla piattaforma.

Attualmente WhatsApp è la piattaforma per la messaggistica istantanea più utilizzata in Italia, e anche in altri paesi del mondo. Lo scambio di messaggi giornalmente raggiunge dei numeri vertiginosi, grazie probabilmente a tutte le funzioni che è possibile utilizzare.

Con WhatsApp non si invia un semplice messaggio di testo, ma si possono svolgere diverse altre azioni di contorno, e questo rendono la app di meta quasi imprescindibile al giorno d’oggi.

La coriacità di WhatsApp deriva infatti essenzialmente da due fattori. Il primo è la sicurezza che l’applicazione garantisce ai propri utenti, e il secondo è proprio la novità che porta ciclicamente gli utenti a stupirsi davanti a nuove funzioni.

WhatsApp, in arrivo tre funzioni diverse

Negli ultimi tempi, WhatsApp ha stupito gli utenti con una delle funzioni più rivoluzionarie della storia dell’applicazione, l’integrazione con l’intelligenza artificiale.

Infatti, ora WhatsApp presenta dei Chatbot in cui è possibile chattare con ChatGTP direttamente sull’applicazione.

Si tratta di un aggiornamento rivoluzionario che potrebbe cambiare il modo in cui si effettua la comunicazione al giorno d’oggi.

Le novità di questo 2025 però non terminano di certo qui, poiché l’applicazione è pronta a lanciare tre nuove funzioni che potrebbero intrigare gli utenti.

La prima funzione riguarda gli stickers che diventeranno molto più personali, grazie alla funzione sticker selfie che permetterà proprio di prendere un proprio selfie e trasformarlo in un adesivo.

Un’altra novità riguarda invece le reazioni che diventeranno molto più semplici e veloci. Attualmente infatti per reagire a un messaggio è necessario tenere il dito premuto, mentre con il nuovo aggiornamento basterà cliccare due volte sul messaggio e appariranno tutte le emoji.

L’ultima funzione, invece, riguarda un’espansione. Infatti, a breve appariranno dei nuovi filtri per modificare le foto che si potranno poi inviare nelle chat.