I nuovi Samsung Galaxy stanno per arrivare, lo testimoniano anche gli sconti che al giorno d’oggi è possibile trovare direttamente online, dove gli utenti si ritrovano ad approfittare di riduzioni incredibili, come nel caso del Galaxy S24 Ultra che è possibile acquistare su Amazon, approfittando appunto di un risparmio di 350 euro sul listino originario.

Lo smartphone è, ad oggi, il top di gamma dell’azienda sudcoreana, un prodotto che raggiunge dimensioni di 162,3 x 79 x 8,6 millimetri di spessore, con un peso di 232 grammi, e completa resistenza agli agenti atmosferici. Il display è indiscutibilmente il suo punto di forza, un pannello da 6,8 pollici di diagonale, con risoluzione di 3088 x 1440 pixel, ed anche una densità di pixel di 501ppi; trattasi a tutti gli effetti di un Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz, protezione Gorilla Glass Armor e 16 milioni di colori.

Samsung Galaxy S24 Ultra: sconto da urlo su Amazon

Finalmente il Samsung Galaxy S24 Ultra, o meglio il suo prezzo, inizia ad assumere connotazioni maggiormente adatte a tutti gli utenti, la promozione che in questi giorni sta coinvolgendo Amazon parte da un listino di 1248 euro, per poi scendere del 27%, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 909 euro. Il modello in promozione prevede sempre garanzia di 24 mesi, ed è anche completamente sbrandizzato. Lo potete acquistare al seguente link.

Un comparto fotografico di assoluto rispetto vi attende con il Samsung Galaxy S24 Ultra, impreziosito sicuramente dalla presenza di un sensore principale da 200 megapixel, uno dei migliori in circolazione, sia per ampiezza che per capacità di realizzare scatti di alta qualità, affiancato da ultragrandangolare da 50 megapixel (con angolo di visuale di 120 gradi), ma anche teleobiettivo 5X da 12 megapixel, per finire con effetto macro da 10 megapixel.