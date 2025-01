Occasione assolutamente da non perdere su Amazon nel momento in cui foste interessati all’acquisto di uno smartphone di casa Apple, a tutti gli effetti oggi è disponibile iPhone 16 Pro con un risparmio decisamente degno di nota, un prezzo molto più basso del normale, anche considerando la sua recentissima commercializzazione.

Lo smartphone gode di un display da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione 1206 x 2622 pixel, una densità di 460 ppi, e soprattutto tecnologia Super Retina XDR OLED, che può raggiungere un refresh rate a 120Hz. Il processore è un Apple A18 Pro di ultima generazione, che viene affiancato da una configurazione di base che prevede 256GB di memoria interna, ed anche 8GB di RAM (finalmente non più 6GB), ricordando che comunque la ROM non può essere incrementata con l’ausilio di una microSD, ma resterà fissa per tutta la vita del prodotto stesso.

Ricevete i codici sconto Amazon gratis, con anche prodotti in regalo, direttamente sul vostro smartphone, correndo subito ad iscrivervi a questo canale Telegram dedicato.

Amazon: che sconto pazzo su iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Pro non è uno smartphone tanto economico, questo va detto e ricordato, anche nel momento in cui ci si dovesse scontrare con l’ottima promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni, dove ritroviamo la possibilità di mettere le mani sulla variante da 256GB, ad un prezzo finale di 1251,99 euro (con uno sconto di 110 euro sul listino di 1369 euro). Premete qui per effettuare l’acquisto.

Essendo la versione Pro, è possibile approfittare di un comparto fotografico di tutto rispetto, con nella parte posteriore ben 3 sensori differenti tra loro: un principale da 48 megapixel, seguito poi da un ultragrandangolare da 12 megapixel, con angolo di visuale di 120 gradi, per finire con un teleobiettivo con zoom ottico 5X da 48 megapixel. Anteriormente è possibile, invece, trovare un sensore da 12 megapixel con apertura F1.9, ottimo per la maggior parte delle occasioni e degli scatti.