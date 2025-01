Se avete appena acquistato uno smartphone che è in grado di supportare la connettività 5G, Sicuramente ciò di cui ora avete bisogno è una promozione che vi consenta di utilizzare la connessione di ultima generazione senza nessun tipo di problema, in Italia per accedere a questo tipologia di offerte ovviamente sono disponibili tantissimi provider che mettono a disposizione un catalogo di promozioni decisamente fornito e ricco di svariate possibilità, di conseguenza la scelta da fare deve essere attenta e oculata in modo da fare la scelta migliore in base alle vostre esigenze.

Di conseguenza è utile vagliare tutte le possibilità attualmente disponibili sul mercato della telefonia e puntare su ciò che è meglio viene incontro ai nostri desideri, ovviamente alle nostre possibilità economiche, tra gli operatori di spicco in questo contesto uno che senza dubbio merita la vostra attenzione è Iliad, il provider tinto di rosso infatti ha iniziato a piccoli passi ma ora rappresenta una vera e propria certezza per tantissimi clienti che ogni giorno accedono alle sue promozioni, recentemente ne ha lanciata una nuova pensata proprio per coloro che vogliono sfruttare il 5G ad un prezzo competitivo, scopriamo insieme che cosa offre.

Tutto incluso e 5G

La promozione di cui vi parliamo oggi garantisce a 9,99 € al mese 180 GB di traffico dati in connessione 5G abbinati a minuti ed SMS limitati verso tutti, la promozione è dedicata a coloro che effettuano la portabilità e ha un costo di attivazione di 9,99 € il quale include il costo della Sim e della sua spedizione, la promozione è attivabile online direttamente dal sito ufficiale di Iliad e non gode di altre limitazioni e per di più garantisce un prezzo mensile fissato per sempre, di conseguenza non sarete esposti ad aumenti di prezzo unilaterali da parte dell’operatore tinto di rosso, sicuramente un’ottima notizia in chiave futura per molti utenti.