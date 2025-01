Motorola ha iniziato il rilascio di Android 15 per i suoi smartphone. Un’introduzione che porta con sé importanti miglioramenti in termini di sicurezza. Questo aggiornamento interesserà i dispositivi già in commercio, ma sarà anche integrato nei nuovi modelli con Android15 preinstallato. Tra le innovazioni più rilevanti vi sono alcune funzionalità avanzate ideate per la protezione dei dati e una gestione più sicura del dispositivo. Tra queste vi è la piattaforma Moto Secure che consente di accedere a una serie di strumenti per tutelare i propri dati in modo semplice e intuitivo.

Motorola: un sistema di protezione sempre più completo

Moto Secure si arricchisce con funzioni come il blocco automatico per dispositivi e posizioni fidate. Oltre che il rilevamento di malware tramite intelligenza artificiale e un’efficace protezione contro i tentativi di phishing. Ma non è tutto. Motorola ha anche introdotto una serie di tecnologie antifurto per rendere i propri smartphone ancora più sicuri. Una delle più interessanti è il “Blocco per furto”. Ovvero un sistema che utilizza l’IA per rilevare movimenti insoliti, come uno scippo, e attivare immediatamente un blocco del dispositivo.

La sicurezza non si ferma però al semplice blocco. Android 15 su Motorola integra infatti anche il “Blocco di autenticazione non riuscita”. Il quale blocca automaticamente lo smartphone dopo una serie di tentativi falliti di accesso, richiedendo PIN o dati biometrici per lo sblocco. Per evitare che un device rubato venga resettato, entra in gioco la “Protezione dal reset di fabbrica”. Questa funzione obbliga all’inserimento di credenziali prima di poter procedere con il ripristino delle impostazioni.

Anche in caso di perdita o disconnessione prolungata dalla rete Trova il mio dispositivo, il sistema di “Blocco offline” si attiva per garantire la sicurezza. In più, grazie al portale Android.com/lock, è possibile bloccare lo smartphone da remoto inserendo il numero associato. Questi strumenti dimostrano l’impegno di Motorola nel proteggere i dati degli utenti e prevenire utilizzi fraudolenti.

Insomma, con Android 15, Motorola conferma la sua attenzione verso un supporto software di alta qualità. Offrendo aggiornamenti costanti e soluzioni innovative per un’esperienza d’uso sempre più sicura e affidabile.