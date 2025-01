Truffa phishing di gennaio 2025: questa vi ruba dati e soldi

Anche oggi è la volta di un nuovo messaggio truffa, uno di quelli in grado di fregare le persone senza che neanche se ne accorgano. Il testo tende a far capire alle povere vittime che possono conoscere una ragazza tramite un sito di incontri al quale possono collegarsi con un semplice link incollato nel testo.

In realtà si tratta solo dell’ennesimo modo per portare via soldi e dati agli utenti, ai quali se ne renderanno conto solo in un secondo momento.

Truffa in grado di rubare i soldi e dati in poco tempo, eccola qui

Il testo incriminato è proprio quello qui sotto, fate molta attenzione a non cascarci altrimenti potreste perdere soldi e dati:

“Ciao, hai un desiderio comune di incontrare una ragazza carina?

Dall’esterno può sembrare che io sia una ragazza molto modesta, ma quando mi vedi al lavoro, tutto va subito a posto.

Amo la libertà in tutto, e anche la vita con un uomo non mi impedisce di cercare avventure sessuali. Sei disposto ad accettare la mia offerta?

Se siete interessati, sarei felice di parlarne. Il mio profilo su un sito di incontri Deana-goldie.

Devi solo registrarti per entrare nella mia chat.

Sto aspettando la tua decisione. Sono contento perché qualcuno sexy da morire mi ha chiesto di mandargli delle foto mie in modo che possano vederle subito.

Ho trovato un posto privato, mi sono messo lì per far vedere come sono bella quando faccio yoga, ho allargato le gambe, ho scattato alcune foto del mio bel corpo e le ho pubblicate.

Hanno detto che gli piaceva e hanno chiesto di vedere la mia faccia, quindi naturalmente ho accettato.

Sono molto eccitata e voglio uscire in giro, sì, mi hai capito bene.

E lascio qui il profilo dove mi scrivono per gli appuntamenti virtuali.

Inviami un messaggio e faremo una diretta veloce e amichevole.

Sono contenta come non mai.“