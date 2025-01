Nuovo giorno, nuovi rumors e indiscrezioni sui prossimi dispositivi di casa Apple. Sappiamo infatti da tempo che il colosso americano sta già preparando da tempo l’arrivo di diversi device di rilievo, ma ora abbiamo una sorta di conferma da parte di uno dei leaker che possiamo ritenere più affidabili in questo settore, ovvero Evan Blass. Quest’ultimo ha infatti confermato a tutti gli effetti l’arrivo ufficiale del prossimo smartphone economico di Apple, ovvero iPhone SE 4, ma non solo. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

iPhone SE 4, il noto leaker Evan Blass conferma ufficialmente il suo arrivo

Nel corso delle ultime ore il noto leaker Evan Blass ha confermato l’arrivo ufficiale di diversi dispositivi di rilievo del colosso americano Apple. Come già accennato, tra questi sembra dunque essere confermato l’arrivo ufficiale del prossimo iPhone SE 4 proprio con questo nome. Qualche tempo fa, infatti, erano emerse alcune voci secondo cui lo smartphone sarebbe arrivato sul mercato con il nome di iPhone 16E, ma a quanto pare non sarà così.

Oltre a questo, il noto leaker del settore ha confermato anche l’arrivo ufficiale di tre ulteriori dispositivi. Secondo quanto rivelato, dunque, Apple starebbe lavorando alla realizzazione di tre nuovi tablet, i quali dovrebbero arrivare sul mercato con il nome di iPad di undicesima generazione, iPad Air con schermo da 11 pollici e iPad Air con schermo da 13 pollici.

Da notare come il leaker abbia rivelato quello che dovrebbe essere il processore prescelto per questi ultimi modelli della serie Air. In particolare, si parla della possibile presenza del potente soc Apple Silicon M3. Per quanto riguarda il prossimo iPad di undicesima generazione, invece, il leaker non ha rivelato dettagli. Il modello attualmente disponibile sul mercato, ovvero iPad di decima generazione, monta a bordo il soc A14 Bionic. Si tratta in sostanza dello stesso processore montato a bordo dei precedenti smartphone dell’azienda, nello specifico iPhone 12 Pro.

Come sempre per ora non ci sono conferme ufficiali da parte di Apple. Tuttavia, ricordiamo che Evan Blass è un leaker molto affidabile nel settore tech e mobile.