La nuova Aston Martin Vantage Roadster è l’apice dell’eleganza sportiva, del lusso. Mantiene l’essenza della versione coupé, con linee affilate e proporzioni aggressive. Il cofano spiovente e la griglia ridisegnata migliorano sia l’estetica che il raffreddamento, incrementato del 30%. Il parabrezza inclinato si fonde con la linea di cintura alta, creando un profilo dinamico. La grande novità? Il tetto in tela a otto strati, apribile in appena 6,8 secondi, anche in movimento fino a 50 km/h. L’assenza di un tonneau di copertura tradizionale riduce il peso complessivo, garantendo agilità.

Disponibile in Nero, Rosso, Blu e nella combinazione Nero e Argento, si integra perfettamente con la carrozzeria. Le nuove colorazioni Iridescent Sapphire, Satin Iridescent Sapphire e Bronze Flare aggiungono un tocco esclusivo a questa speciale Aston Martin. I cerchi da 21″, proposti in quattro design, completano l’immagine audace. La cura dei dettagli è estrema: ogni elemento è stato progettato per esaltare il fascino della Aston Martin Roadster.

Prestazioni ed emozioni con la nuova Aston Martin

Con un peso a vuoto di 1.805 kg, la Aston Martin Vantage Roadster offre un perfetto equilibrio tra prestazioni e maneggevolezza. La sua struttura leggera permette di godere appieno della potenza del motore e della precisione di guida. Guidare con il tetto aperto amplifica le sensazioni. Il rombo del motore e l’aria che sferza i capelli creano un’esperienza unica. La possibilità di aprire il tetto anche dall’esterno, tramite la chiave, rende ogni momento speciale. Ti sei mai chiesto quanto un gesto semplice possa trasformare una giornata? La Aston Martin Roadster risponde con stile e praticità. Ogni curva, ogni rettilineo diventano un palcoscenico per mostrare la bellezza e la potenza di questa vettura. Le consegne inizieranno nel secondo trimestre del 2025. Questa icona si unisce alla gamma Aston Martin, affiancando modelli come la DB12, la Vanquish e la supercar Valhalla. La Aston Martin Vantage Roadster non è una vettura come tante, è un’emozione da vivere nel vento. Chi cerca un’esperienza unica, troverà in lei la risposta ai suoi desideri.