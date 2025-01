Google Lens, l’app che sfrutta l’intelligenza artificiale per identificare oggetti, testi e immagini, ha ricevuto un aggiornamento che migliora la velocità e la praticità d’uso. Con questa nuova versione, il mirino della fotocamera si apre immediatamente all’avvio dell’app, riducendo i tempi di attesa e rendendo più fluida l’esperienza utente.

Una funzione pensata per la velocità

L’aggiornamento punta a semplificare l’utilizzo di Google Lens, eliminando passaggi intermedi. Ora, appena l’app viene avviata, il mirino della fotocamera si attiva istantaneamente, pronto per scansionare oggetti o testi. Questo miglioramento è particolarmente utile in situazioni in cui è necessario agire rapidamente, come:

Tradurre un testo in tempo reale.

Identificare un oggetto o un prodotto durante lo shopping.

Estrarre informazioni da un documento o una locandina.

Questa modifica risponde alle richieste degli utenti, che desideravano un’esperienza più diretta e immediata. Oltre all’attivazione immediata del mirino, l’aggiornamento introduce altri miglioramenti:

Riconoscimento più rapido : l’algoritmo di intelligenza artificiale è stato ottimizzato per elaborare le immagini con maggiore velocità e precisione.

: l’algoritmo di intelligenza artificiale è stato ottimizzato per elaborare le immagini con maggiore velocità e precisione. Accesso rapido alle funzioni principali : opzioni come traduzione, ricerca visiva e copia del testo sono ora accessibili direttamente dalla schermata principale.

: opzioni come traduzione, ricerca visiva e copia del testo sono ora accessibili direttamente dalla schermata principale. Compatibilità con più dispositivi: il nuovo aggiornamento garantisce prestazioni ottimizzate anche su smartphone di fascia media o entry-level.

Google Lens continua a dimostrarsi uno strumento essenziale per sfruttare al massimo le potenzialità dell’AI nelle attività quotidiane. L’attivazione immediata della fotocamera è solo l’ultimo esempio di come Google stia affinando i suoi strumenti per renderli sempre più pratici e intuitivi. Il nuovo aggiornamento è già disponibile per dispositivi Android e iOS. Gli utenti possono scaricarlo tramite il Play Store o l’App Store aggiornando l’app alla versione più recente.

Con questa novità, Google Lens risulta sempre più un’app indispensabile per chi cerca uno strumento versatile e potente per interagire con il mondo attraverso la fotocamera. Voi utilizzate già questa app? Fatecelo sapere.