Google sta testando una nuova interfaccia per la barra inferiore nelle pagine di ricerca della sua app, introducendo una disposizione più intuitiva dei controlli principali. Questo aggiornamento, attualmente disponibile in versione beta, punta a migliorare l’esperienza utente semplificando l’accesso alle funzionalità principali.

Cosa cambia nella barra inferiore

La nuova barra inferiore include pulsanti rivisti e ottimizzati per un uso più immediato. Le modifiche principali riguardano:

Posizionamento centrale dei controlli chiave : pulsanti come Salva, Cerca e Condividi sono ora più accessibili, riducendo la necessità di navigare tra diverse schermate.

: pulsanti come Salva, Cerca e Condividi sono ora più accessibili, riducendo la necessità di navigare tra diverse schermate. Design minimalista : il layout è stato reso più chiaro, con icone visivamente riconoscibili e uno stile che si integra con il tema Material You.

: il layout è stato reso più chiaro, con icone visivamente riconoscibili e uno stile che si integra con il tema Material You. Animazioni migliorate: la barra reagisce in modo fluido alle interazioni, garantendo una transizione piacevole tra le funzioni.

Questo aggiornamento rende più rapido l’accesso alle opzioni principali, come salvare contenuti, effettuare nuove ricerche o condividere risultati con altri utenti. Google sta adottando un approccio incentrato sull’utente, semplificando l’accesso alle funzioni più utilizzate. La nuova interfaccia è pensata per:

Migliorare l’esperienza a una mano, utile soprattutto su dispositivi con schermi di grandi dimensioni.

Rendere più immediato il processo di salvataggio e condivisione, funzionalità spesso utilizzate durante la ricerca di informazioni o contenuti visivi.

Offrire un’interfaccia coerente con altre app Google, facilitando la familiarità per gli utenti.

La nuova barra inferiore è attualmente in fase di test per un gruppo selezionato di utenti iscritti al programma beta dell’app Google. Il rollout globale per tutti gli utenti Android e iOS è previsto per la prima metà del 2025, una volta completata la fase di test e raccolti i feedback. Con queste modifiche, la compagnia di Mountain View dimostra il suo impegno nel migliorare costantemente l’usabilità delle sue applicazioni, adattandosi alle esigenze degli utenti e ai nuovi standard di design. La barra inferiore rinnovata rappresenta un ulteriore passo verso un’interazione più fluida e intuitiva con l’app di ricerca.