Amazon: stop alle consegne con i droni, ecco perché

Dopo un lancio in pompa magna, è arrivata una battuta d’arresto temporanea per il servizio Prime Air di Amazon. La soluzione che consente di consegnare la merce utilizzando dei droni, è stata temporaneamente sospesa per via di due incidenti che si sono verificati in Oregon, più precisamente al centro di test di Pendleton. A restare coinvolti sono stati due droni MK30, con uno che avrebbe addirittura preso fuoco.

Gli MK30 e la pausa operativa di Amazon

Il modello MK30, introdotto nel 2024 come evoluzione dell’MK27-2, è stato pensato per migliorare le consegne dell’ultimo miglio. L’approvazione da parte della Federal Aviation Administration (FAA) aveva consentito il suo utilizzo commerciale, con tanto di test in Europa, in Abruzzo, a fine 2024. Purtroppo però, alla luce di quanto accaduto, Amazon è stata costretta almeno per il momento a sospendere il tutto.

L’azienda ha dichiarato mediante uno dei suoi portavoce di star lavorando a delle nuove modifiche che verranno apportate al software. L’obiettivo è quello di garantire innanzitutto la totale sicurezza ed è per questo che il servizio almeno per il momento resterà sospeso.

Amazon ha chiarito che le operazioni riprenderanno solo dopo l’approvazione delle modifiche da parte della FAA. Inoltre, tra gli incidenti di dicembre e la sospensione, non si sono verificati altri problemi.

Un altro test problematico nel 2024

Non è la prima volta che i test con i droni Prime Air incontrano difficoltà. A settembre 2024, durante una simulazione di emergenza, due droni si sono scontrati a causa di un errore umano. Uno dei velivoli stava atterrando su una piattaforma di emergenza dopo un guasto simulato, quando un operatore ha fatto decollare un secondo drone con un problema al motore, mandandolo verso la stessa piattaforma. Lo scontro è stato inevitabile.

“I test servono proprio a spingere i droni al limite per migliorare le operazioni. Incidenti come questi sono parte del processo“, ha spiegato Sam Stephenson, portavoce di Amazon.