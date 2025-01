Google continua a integrare Gemini, la sua piattaforma di intelligenza artificiale, nelle sue applicazioni principali, portando ora una nuova funzione in Gmail. L’aggiornamento introduce il tasto “Inserisci”, progettato per semplificare la creazione di email grazie all’assistenza dell’intelligenza artificiale.

Come funziona il tasto “Inserisci”

Il nuovo tasto “Inserisci”, alimentato da Gemini, permette agli utenti di aggiungere automaticamente contenuti pertinenti alle proprie email con pochi clic. La funzione è in grado di:

Generare testi personalizzat i: basandosi sul contesto della conversazione o sulle indicazioni fornite dall’utente.

i: basandosi sul contesto della conversazione o sulle indicazioni fornite dall’utente. Inserire allegati rilevanti : Gemini analizza il contenuto della mail e suggerisce file o documenti utili da allegare.

: Gemini analizza il contenuto della mail e suggerisce file o documenti utili da allegare. Completare risposte rapide: propone opzioni di risposta basate sul tono e sul contenuto delle email ricevute.

Questa funzionalità mira a ridurre il tempo necessario per scrivere e completare le email, rendendo più efficiente la gestione della posta elettronica. Gemini offre un alto livello di personalizzazione. Gli utenti possono specificare il tono dell’email (formale, informale, amichevole) o aggiungere richieste dettagliate, come includere punti specifici o formulare risposte sintetiche. Inoltre, il contenuto generato può essere modificato manualmente prima dell’invio, garantendo il massimo controllo.

Il tasto “Inserisci” si integra perfettamente con altri strumenti di Google Workspace. Ad esempio:

Collegamento diretto a Google Drive per l’inserimento di documenti.

per l’inserimento di documenti. Integrazione con Google Calendar per aggiungere inviti o pianificare appuntamenti.

per aggiungere inviti o pianificare appuntamenti. Connessione con Google Tasks per gestire impegni direttamente dall’email.

Questa sinergia migliora la produttività, offrendo una soluzione unificata per la gestione delle comunicazioni e dei flussi di lavoro. La funzione “Inserisci” è attualmente disponibile in fase di test per un gruppo selezionato di utenti di Gmail su dispositivi Android e desktop. Google ha dichiarato che il rollout globale inizierà nel secondo trimestre del 2025, con priorità per gli abbonati a Google Workspace.

Con questa nuova funzionalità, Gmail si conferma uno strumento sempre più potente e orientato all’automazione, sfruttando le potenzialità dell’AI per migliorare la produttività degli utenti.