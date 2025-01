E’ davvero arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare il Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, il tablet top di gamma dell’azienda sudcoreana, a tutti gli effetti il migliore degli ultimi anni, viene proposto su Amazon con uno sconto di quasi 400 euro, occasione da non mancare se lo stavate aspettando.

Il prodotto è caratterizzato da alcune delle specifiche tecniche più interessanti di sempre, infatti parliamo di un device con display da 14,6 pollici di diagonale, trattasi di un Dynamic AMOLED 2X, che raggiunge una risoluzione molto elevata, e soprattutto la possibilità di appoggiarsi su un processore Qualcomm di ultima generazione, che viene affiancato dalla presenza di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il sistema operativo è Android 14, con personalizzazione grafica One UI, una delle migliori del momento, proprio per la sua completezza e la possibilità di affidarsi ad una serie di funzionalità di altissimo livello.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: lo sconto di Amazon è da pazzi

Il prezzo di vendita che potete trovare su Amazon è davvero da non perdere, soprattutto nel caso in cui foste alla ricerca di un tablet di alta qualità, finalmente acquistabile con una spesa più che bilanciata. Il suo listino consigliato è di 1369 euro, cifra che sotto molteplici aspetti e punti di vista è irraggiungibile per la maggior parte degli utenti; questa di base è stata ridotta da parte di Amazon, fino a raggiungere 1255,60 euro, ma è a tal punto che entra in gioco lo sconto pazzo. Per poco tempo, e su un numero ridotto di sample, è previsto uno sconto automatico al checkout (quindi nel carrello) di 250 euro, in tal modo la spesa che si andrà a sostenere sarà di 1005,60 euro. L’acquisto è da completare qui.

Un’occasione davvero più unica che rara, ricordando che andrete ad acquistare la variante con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.