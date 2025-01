Opera regala una "Fuga da Scrivania Hygge": vinci 6 giorni in Norvegia, come partecipare

Il lavoro alla scrivania può spesso sembrare monotono, ma Opera, il noto browser web, ha deciso di rivoluzionare questo concetto con un’iniziativa che unisce tecnologia e relax. La “Fuga da scrivania Hygge” di Opera offre a dieci fortunati partecipanti l’opportunità di immergersi in un’esperienza straordinaria in alcuni dei luoghi più suggestivi della Norvegia.

Cosa significa “Hygge”

Hygge non è solo un termine, ma molto di più. Si tratta di un vero e proprio stile di vita scandinavo. Questo si basa sull’accoglienza, sulla semplicità e sul benessere. Con un approccio del genere si comprende dunque anche l’intera filosofia di Opera, che da 30 anni punta a rendere la navigazione sul web fluida, organizzata e senza distrazioni. Il progetto Hygge Desk porta questa filosofia fuori dal digitale, offrendo una pausa di sei giorni all’insegna della tranquillità.

I partecipanti potranno scegliere tra cinque meravigliose località norvegesi, tra cui:

Lysefjord (18-23 marzo);

(18-23 marzo); Lofoten (25-30 marzo);

(25-30 marzo); Norefjell (25-30 marzo);

(25-30 marzo); Bodø (1-6 aprile);

(1-6 aprile); Ålesund (1-6 aprile).

Ogni destinazione promette non solo paesaggi mozzafiato, ma anche un ambiente perfetto per lavorare senza stress e trovare ispirazione.

Come partecipare

Opera selezionerà dieci partecipanti sulla base della creatività dimostrata nella candidatura. Per partecipare, basta collegarsi alla pagina dell’iniziativa seguire questi semplici passi:

Scegli una località e una data: è possibile candidarsi solo per una destinazione; Racconta la tua storia: spiega perché meriti questa pausa Hygge; Sii creativo: puoi scrivere una poesia sui colleghi rumorosi, scattare una foto originale della tua scrivania o realizzare un elaborato che racconti il tuo desiderio di pace; Invia il modulo: i dieci lavori più originali saranno premiati.

Opera: un browser al top del comfort e dell’organizzazione

Questa iniziativa non è casuale: Opera, sviluppato in Norvegia, si distingue per offrire una navigazione web senza interruzioni, garantendo un’esperienza privata, serena e organizzata. Con funzionalità come temi dinamici e schede intelligenti, Opera vuole trasferire la stessa armonia della sua interfaccia digitale nel mondo reale.

Se il caos della tua postazione di lavoro ti opprime e sogni una pausa, la fuga da scrivania Hygge è l’occasione perfetta per ritrovare il tuo equilibrio, in perfetto stile scandinavo.