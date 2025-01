Android regala sul Play Store 10 app a pagamento gratis oggi, ecco quali

Anche oggi gli utenti Android possono dirsi privilegiati in virtù della grande opportunità di fronte alla quale si trovano. A bordo del Play Store di Google ci sono tantissimi titoli e questo è risaputo, ma oggi diversi di questi diventano addirittura gratuiti. Stiamo ovviamente parlando di applicazioni e giochi a pagamento, quei titoli che nascondono più sorprese per gli utenti.

Durante questo periodo promozionale, è possibile scaricare alcuni titoli selezionati senza alcun costo. Una volta scaricata un’app o un gioco gratuitamente, questo rimarrà gratuito per sempre per l’utente, anche se in futuro dovesse tornare a pagamento.

Se un’app viene disinstallata dopo il download gratuito, sarà comunque possibile scaricarla di nuovo senza pagare. Il sistema del Play Store tiene infatti traccia di quando un’app è stata ottenuta gratuitamente, registrandolo sull’account Google dell’utente.

Questa iniziativa offre la possibilità di esplorare nuove app e giochi di qualità senza spendere nulla. Tuttavia, essendo un’offerta temporanea, è consigliabile approfittarne al più presto per aggiungere le app desiderate alla propria raccolta.

Android: sul Play Store ci sono questi titoli a pagamento gratis, ecco la lista

Come si può vedere qui in basso c’è la lista completa con i titoli che il Play Store solo per qualche giorno offrirà gratuitamente ai suoi utenti Android. Tra applicazioni e giochi ci sono dei titoli molto ambiti dal pubblico, alcuni dei quali sono diventati dunque finalmente gratis. Consigliamo quindi di dare un’occhiata alla lista e di cliccare sui link dedicati per ritrovarsi direttamente sul Play Store e scaricare il tutto mediante il tasto “download“. Ecco l’elenco al completo: