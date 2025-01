Nemmeno il tempo di ultimare Android 15 che Google è già al lavoro su Android 16, la nuova versione del sistema operativo con il robottino verde come mascotte potrebbe introdurre una nuova modalità multitasking in grado di permettere la presenza di tre applicazioni affiancate come abbiamo già visto sul pieghevole di OnePlus, questa indiscrezione arriva tramite alcuni indizi che sono stati avvistati nell’ultima developer preview.

Come sarà

Per chi ha avuto modo di osservare meglio questa novità, possiamo però parlare più che di tre applicazioni di due applicazioni e mezza, nella schermata infatti si vedono due applicazioni per intero mentre la terza è visibile solo parzialmente, da sinistra a destra fa capolino in modo da essere facilmente raggiungibile quando necessario, tale opzione viene definita dagli sviluppatori come flexible split screen mode, simile a quella dell’azienda cinese, ad avvistarla è stato Mishaal Rahman, Che la definisce, però al momento come incompleta, di conseguenza servirà ancora attendere il lavoro da parte di Google che, come sappiamo si sta molto impegnando per rendere il proprio sistema operativo più adatto anche ai tablet dopo anni di una sostanziale mancanza di progressi in tal senso che ha lasciato campo libero ad Apple e ai suoi iPad che effettivamente dominano il mercato senza nessun tipo di contrasto, di conseguenza Google ha realizzato anche un sistema di gestione delle applicazioni in finestre più simili a un sistema desktop che però ha più senso su un laptop piuttosto che su un tablet.

Tutto ciò comunque è in linea con quanto Google ha annunciato negli scorsi mesi, nello specifico l’azienda sta accelerando i tempi con Android 16 che arriverà molto prima rispetto ai tempi impiegati dalle major release dei suoi sistemi operativi, storicamente infatti la nuova versione del sistema operativo esce intorno a fine estate inizio autunno, quest’anno però il colosso di Mountain view punta la primavera.