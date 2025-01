Ad oggi è stata fatta una lunga discussione sulla qualità dei motori Pure-Tech e specialmente il 1.2 Pure-Tech. Questo motore utilizzato in molte auto dell’ ex gruppo PSA e montato anche su Opel e Toyota. Questo 3 cilindri a benzina è diventato famoso per le sue scarse qualità soprattutto in merito alla sua durata. Infatti a causa della sua struttura e in base alla sua realizzazione, le sue qualità non sono tante. Il fatto è che dopo molti anni dalla sua produzione, non ha riscosso molto successo nel mondo delle auto.

Invece di portate delle nuove tecnologie e più affidabilità, il 1.2 Pure-Tech ha portato solamente lamentele e problemi. Anche per questo motivo, nel mondo delle auto usate, le vetture che montano questo propulsore, non sono molto vendute. Infatti molti rimangono alla larga da questo auto a causa proprio del loro più grande problema: il motore. Anche dal punto di vista delle prestazioni non è un gran che, per cui non è molto ricercato. Ci sono molte vetture che montano il 1.2 Pure-Tech e racchiudono un po’ quasi tutti i modelli francesi e qualcuno della Opel.

Auto, il 1.2 Pure-Tech è un motore da evitare

Con il tempo gli ingegneri che lavorano su questo motore hanno cercato di adottare delle soluzioni ad alcuni problemi. Uno di questi è legato alla cinghia di distribuzione che si logora troppo presto e rischiando di danneggiare seriamente il motore. Per questo motivo è stata sostituita con la catena di distribuzione che dovrebbe evitare almeno dei danni peggiori. Un altro problema è legato al consumo eccessivo di olio legato alla realizzazione e alla struttura del motore. Dalla fabbrica il 1.2 Pure-Tech aveva una garanzia di 10 anni o 175.000 Km, ma i problemi iniziamo molto prima. I modelli che montano questo motore sono la C1, C3, C3 Picasso, C3 Aircross, C-Elysée, C4, C4 Cactus, C4 Picasso/SpaceTourer, Berlingo, C5 Aircross, C5 X, DS, DS3/ DS 3, DS4/ DS 4, DS7 Crossback, e DS3 Crossback. Troviamo questo motore anche su alcuni modelli dell’ Opel come Opel Corsa, Crossland X/Crossland, Mokka, Astra, Gradland X/Grandland. Inoltre il 1.2 Pure-Tech è stato inserito anche su Peugeot e Toyota come Peugeot 108, 208, 2008, 308, 3008, 408, Partner/Rifter, 508, 5008 e Toyota ProAce City.

Questo motore ha avuto delle problematiche di fabbrica che hanno compromesso la sua vendita e probabilmente non verrà commercializzato nei prossimi anni. Questo è un problema che gli ingegneri dovranno risolvere nei prossimi motori. Infatti questo deve servire come campanello d’ allarme per i futuri propulsori.