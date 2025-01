Oramai nell’era della tecnologia gli smartphone sono in continua evoluzione. Le varie case produttrici concorrono tra loro per offrire ai clienti il miglio prodotto. Molte di queste migliorano le loro prestazioni, la leggerezza, lo spessore e li rendo anche “pieghevoli”. Questo è quello che ha fatto OnePlus.

Il prossimo pieghevole di OnePlus potrebbe essere tra gli smartphone più sottili

IL pieghevole di OnePlus che sta per uscire potrebbe sostituire Honor Magic V3 al titolo di smartphone pieghevole a libro più sottile. A sostenere questo è il profilo leaker Digital Chat Station sul social cinese Weibo. La fonte in questione realmente parla dell’OPPO Find N5, ma come abbiamo visto teoricamente si dovrebbe trattare dello stesso dispositivo. Quest’ultimo verrà messo in commercio esclusivamente in Cina, a livello internazionale invece la società sfrutterà OnePlus come brand. In maniera analoga come si è fatto all’uscita del Find N3 e del primo OnePlus Open. Non si sa una cifra precisa ma dobbiamo ricordare assolutamente che Honor ha degli standard già prestabiliti, tra l’altro anche molto ragguardevoli. Magic V3 non è molto lontano dal definirlo come dispositivo impossibile, nel senso che da chiuso prende lo spessore di 9,2 mm, mentre da aperto si avrà una dimensione approssimativa di 4,4 mm.

A quanto sembra OPPO, che rammentiamo la sua acquisizione di OnePlus di qualche anno fa, implementerà una struttura più resistente in titanio per ridurre ulteriormente lo spessore. Su Weibo troviamo un altro leaker affermato, noto come Smart Pikachu, che ha condiviso (naturalmente presunte) specifiche tecniche che adotterà il nuovo dispositivo. Troviamo una tripla fotocamera con brand Hasselblad, avrà probabilmente un obbiettivo periscopio supponendo che una delle tre sarà un telefoto.. Avrà montato un chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite, con una batteria di circa 6000 mAh. E’ molto probabile che in Cina lo smartphone sarà presentato nel mese di Febbraio, mentre non ci sono altre informazioni su quando verrà rilasciato a livello internazionale.