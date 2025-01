Il mercato dell’informatica di consumo nello specifico dei pc sappiamo tutti provenire da un periodo decisamente difficile che ha visto una flessione delle vendite sotto tutti i punti di vista, sia il mercato dei pc assemblati, che dei laptop che delle loro componenti negli ultimi anni ha infatti sofferto un calo delle vendite decisamente evidente, incredibilmente però nel corso dell’ultimo anno questo dato ha iniziato a divertirsi e si è assistito ad una ripresa decisamente evidente, ora stanno iniziando ad arrivare i primi dati riferiti al 2024 che mostrano un ulteriore incremento a conferma di quanto evidenziato precedentemente.

Tantissime GPU spedite

Stando agli ultimi dati raccolti da Jon Peddie Research, le spedizioni di GPU sono aumentate nel 2024 rispetto all’anno precedente del 6% raggiungendo quota 251 milioni, dato che segue a ruota l’incremento nella vendita di pc pari all’1% in più rispetto all’anno precedente e a un totale di 262,7 milioni di macchine vendute.

Ovviamente questi dati sono legati a molteplici fattori, in primis abbiamo che ora la maggior parte dei pc integrali all’interno del processore anche una GPU, lo scarto è legato invece alle GPU discrete vendute da colossi come Nvidia e AMD, i quali ovviamente inondano il mercato con le loro soluzioni dedicate che non vanno però di pari passo ai pc e godono di un mercato completamente a parte il quale all’inizio del 2024 ha goduto di un incremento controbilanciato, però da un abbassamento delle vendite rilevato nel terzo trimestre dell’anno, i dati completi non sono ancora disponibili sebbene ci si aspetti un ulteriore aumento per la fine del 2024 che spesso risulta positivo in questo tipo di mercato grazie all’uscita dei nuovi titoli e di nuove componenti unite all’arrivo delle festività natalizie.

Non rimane dunque che attendere per vedere come reagirà il mercato nel 2025 all’arrivo di tutta una nuova serie di componenti che sono state annunciate durante la fiera della tecnologia di Las Vegas.