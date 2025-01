Vivo X200 Pro è finalmente ufficiale, lo smartphone che ridefinisce il concetto di innovazione e trasforma lo smartphone in un vero e proprio strumento che permetta all’utente di vedere il mondo con occhi diversi. Risultato come frutto della partnership strategica con ZEISS, il dispositivo riesce a combinare potenti tecnologie di imaging avanzato, con software e componenti hardware all’avanguardia.

Il prodotto presenta una fotocamera principale ZEISS True Color da 50 megapixel, ma anche un teleobiettivo ZEISS APO da 200MP ed una ultragrandangolare da 50 MP. Il sensore principale sfrutta il vivo x Sony LYT-818, con dimensione di 1/1,28 pollici e processo produttivo a 22nm. Lo ZEISS APO riesce ad aumentare la capacità dello scatto a lunga distanza, introducendo sei capacità di teleobiettivo: paesaggi notturni, ritratto, tramonto, Hyperzoom e Macro.

La modalità Super Paesaggio potenziata, esclusiva di vivo, permette di catturare la bellezza della natura, come ad esempio i cieli stellati, ma anche tramonti e chiaro di luna, con importanti miglioramenti software, come Atmospheric e Soft Style, senza dover utilizzare filtri aggiuntivi. Superando le modalità tradizionali, il prodotto porta soluzioni come Panorama, Esposizione lunga e correzione della prospettiva, tutte raccolte all’interno di un’unica appliaczione. Confermando il fortissimo focus sull’imaging, il dispositivo presenta funzionalità video in 4K HDR Cinematic Portrait, per girare ottimi video anche in scenari retroilluminati, oppure slow motion in 4K a 120fps.

Vivo X200 Pro: specifiche e prezzo

Il processore è il MediaTek Dimensity 9400, con chip di imaging V3+, per prestazioni al top, ottimo risparmio di energia (aumento del 30% dell’efficienza energetica), il tutto verso un’autonomia migliorata anche grazie alla capacità aumentata (da 6000mAh, con supporto ricarica rapida a 90W e wirelss a 30W) e dalla batteria semi-solida. Il display è AMOLED con luminosità massima di 4500 nit, adotta ZEISS Natural Color, ed è certificato ZEISS Master Color Display; questi raggiunge una frequenza di oscuramento PWM a 2160Hz, raggiungendo SMV di 0,03 secondi.

Il sistema operativo è FunTouch OS 15, con tanta intelligenza artificiale: cerchia e cerca di google, Creazione Note AI e Trascrizione AI, Cancellazione AI e miglioramento foto AI, oltre a naturalmente Gemini, dato essere basato su Android 15 (con la promessa di 4 major update e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza). Vivo X200 Pro è disponibile all’acquisto dal 21 gennaio 2025 nei principali negozi Euronics ad un prezzo di partenza di 1299 euro (con incluso in omaggio, fino ad esaurimento scorte, del FlashCharge da 90W).