Usato in crescita: le auto preferite dagli italiani nel 2024

Il mercato delle auto usate ha chiuso lo scorso anno in positivo. Vi è stato infatti un incremento dell’8,3% rispetto al 2023. Una crescita inaspettata per un certo verso ed in contrasto con il calo delle vendite di nuove immatricolazioni. Ma quali sono i modelli più amati dagli italiani? Cosa hanno scelto tra le tante auto usate disponibili? A dominare la scena è ancora la Fiat Panda, leader con il 3,4% del mercato. Il piccolo gioiello torinese conferma un legame profondo con i consumatori. Dietro la Panda si posizionano Mercedes Classe A e Jeep Renegade, entrambe al 2,6%. Seguono la Fiat 500 al 2,4% e la Fiat 500X al 2,3%. Questi dati confermano la preferenza per auto pratiche e versatile. Non sorprende che le citycar siano seconde solo ai SUV, che rappresentano il 42,9% delle vendite, consolidando il loro primato tra gli italiani.

Ibride e colori: nuove tendenze del mercato auto

Cosa emerge dal segmento delle auto ibride? Qui a primeggiare è Toyota, con la C-HR che detiene il 10,2% del mercato, seguita dalla Yaris al 10,1%. E la Panda? Non rinuncia alla sua quota, piazzandosi terza grazie alla versione mild hybrid. Ma non è tutto: anche i colori raccontano molto delle preferenze degli acquirenti. Il grigio si conferma il colore più scelto, con una quota del 28%, seguito dal bianco al 25,8% e dal nero al 17,5%. Tonalità neutre che riflettono eleganza e praticità.

Interessante anche la crescente preferenza per il cambio automatico, scelto dal 58,1% degli acquirenti. Segno di un cambiamento nei gusti e nelle abitudini, con maggiore attenzione al comfort di guida. Il 2024 è stato quindi un anno di transizione per il mercato delle auto usate. Crescono i numeri e si consolidano le preferenze per modelli affidabili, ibridi e dalle linee moderne. La Fiat Panda si conferma icona nazionale, mentre i SUV rafforzano la loro posizione dominante. I colori neutri dominano la scena, rispecchiando la praticità degli italiani. Un mercato in evoluzione, che guarda al futuro senza dimenticare le tradizioni.