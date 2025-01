CoopVoce vs Kena Mobile: i provider virtuali partono da 4 euro al mese

Due gestori tra i virtuali ma non solo stanno seminando scompiglio viste le loro grandi offerte mobili molto interessanti. Si tratta di CoopVoce e Kena Mobile. Questa realtà non lesinano in termini di contenuti, mettendo a disposizione del pubblico tanti minuti, messaggi e giga. CoopVoce dispone di un’offerta più conservativa ma con un prezzo eccezionale, mentre Kena Mobile non va per il sottile e propone una soluzione con più giga ogni mese.

CoopVoce EVO 20 e Kena Smart 100 sono dunque entrambe proposte interessanti, adatte a chi cerca un piano con minuti e SMS illimitati, ma con differenze nelle quantità di giga e nei dettagli delle promozioni.

CoopVoce EVO 20: essenziale e conveniente

L’offerta EVO 20 di CoopVoce è pensata per chi necessita di un pacchetto dati contenuto, ma completo per l’uso quotidiano. I dettagli:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 1000 SMS inclusi;

inclusi; 20 GB in 4G ;

; Prezzo mensile: 4,90 € per sempre ;

; Attivazione gratuita per chi sceglie l’offerta entro il 5 febbraio 2024.

Vantaggi

Prezzo bloccato e trasparente;

Minuti e SMS abbondanti;

Perfetta per chi non necessita di troppi giga.

Kena Mobile Smart 100: più giga con il primo mese gratis

L’offerta Smart 100 di Kena Mobile è pensata per chi desidera un piano con molti più giga, mantenendo un costo contenuto:

100 GB in 4G ;

; Minuti illimitati verso tutti;

verso tutti; 200 SMS ;

; Prezzo mensile: 4,99 € per sempre ;

; Primo mese gratuito ;

; Consegna della SIM gratuita ;

; Disponibile fino al 1 gennaio 2025.

Vantaggi

Più giga rispetto a EVO 20;

rispetto a EVO 20; Primo mese gratuito;

Attivazione semplice con spedizione SIM gratuita.

Cosa hanno in comune

Minuti illimitati e SMS inclusi;

e SMS inclusi; Prezzi bloccati senza aumenti futuri;

senza aumenti futuri; Costo mensile sotto i 5 € ;

; Chiarezza e assenza di costi nascosti.

Le differenze principali