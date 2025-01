Il prossimo pieghevole di Honor potrebbe rivoluzionare il mercato grazie a una batteria straordinaria da 6.000mAh. Secondo alcune indiscrezioni, questo salto tecnologico sarà possibile grazie all’uso della tecnologia silicio-carbonio. Una novità già prevista per altri top di serie, come i Galaxy S26 di Samsung. Per fare un confronto, l’attuale Magic V3 offre una capacità combinata di 5.100mAh. Un dato già impressionante considerata la sua estrema sottigliezza.

La sfida del mercato: OPPO e Honor testa a testa

L’informazione arriva da Smart Pikachu, un leaker noto su Weibo. Il quale però non ha confermato il nome ufficiale del dispositivo. In molti ipotizzano che si chiamerà Magic V4. Ma non è escluso che Honor eviti il numero quattro per ragioni culturali, passando direttamente a MagicV5 o adottando un nome alternativo. L’attesa per il lancio è alta. Il nuovo pieghevole dovrebbe debuttare in Asia in autunno, per poi arrivare sui mercati internazionali verso la fine dell’anno.

La competizione nel settore dei pieghevoli si fa sempre più serrata. Nonostante Honor abbia attualmente il pieghevole più sottile sul mercato con il Magic V3, il primato potrebbe essere presto superato. OPPO, infatti, è pronta a lanciare il Find N5, conosciuto nel mondo come OnePlus Open 2. Il quale promette un design ancora più sottile.

In contemporanea, anche il pieghevole a conchiglia MagicV Flip 3 potrebbe ricevere un’importante evoluzione. Anche se mancano dettagli precisi, le indiscrezioni suggeriscono una batteria più capiente rispetto ai 4.800mAh del modello precedente. Una caratteristica già superiore ai 4.000mAh del GalaxyFlip di Samsung.

Insomma, con queste novità, Honor punta a mantenere un equilibrio tra prestazioni, durata della batteria e spessore. Caratteristiche che potrebbero renderlo uno smartphone di riferimento per gli appassionati di tecnologia. Ad ogni modo, la concorrenza, guidata da OPPO e Samsung, non starà a guardare. Si prevede così un autunno ricco di annunci e innovazioni.