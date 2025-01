I tempi di ricarica delle auto elettriche sono uno dei temi da sempre più discussi in merito a questa nuova tipologia di vettura che da alcuni anni è entrata a far parte del parco circolante. Un tema che, molte volte, suscita dubbi negli automobilisti che devono scegliere quale vettura acquistare. Non a caso, infatti, la maggiore preoccupazione riguarda l’autonomia delle auto elettrica per effettuare lunghe distanze. A tal proposito, il P3 Charging Index si è occupato di valutare alcuni aspetti.

Affrontare un lungo viaggio a bordo di una vettura BEV preoccupa ancora tanti automobilisti. Non dobbiamo però dimenticare che le tecnologie che le case costruttrici stanno man mano implementando sono sempre più efficienti. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Auto elettriche: autonomia e lunghi viaggi

Propulsione elettrica o tradizionale? Questa è la classica domanda che ultimamente gli utenti si pongono prima di scegliere la tipologia di vettura da acquistare. Ancora tanta, dunque, la confusione e i dubbi sui veicoli elettrici ma il P3 Charging Index ci aiuta ad avere le idea nettamente più chiare.

L’analisi effettuata tiene infatti in considerazione il comportamento di ricarica tra il 10% e l’80% delle auto elettriche. In poche parole, viene valutato quanti chilometri di autonomia reale possono essere ricaricati in intervalli di tempo compresi tra 10 o 20 minuti presso stazioni di ricarica rapida. Sembrerebbe che l’indice reale di ricarica ideale dovrebbe corrispondere ad un’autonomia effettiva di 300 chilometri in 20 minuti di ricarica. Non dimentichiamo che il consumo energetico dei modelli si effettua sull’ADAC EcoTest.

Ma chi avrà vinto, tra le vetture presenti sul mercato il P3 Charging Index 2024? A vincere è la Porsche Taycan, vettura del costruttore tedesco che in 20 minuti di ricarica è riuscita a raggiungere 400 km di autonomia. Nello specifico, i dati diffusi parlano di 325 kW di potenza di picco rilevato e tra il 10 e l’80% della carica è riuscita ad avere una potenza media di 282 kW. Sul secondo gradino del podio, la Hyundai IONIQ 6, con 346 km di autonomia in 20 minuti, e al terzo posto la KIA EV6 (309 km in 20 minuti).