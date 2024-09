Una Porsche Taycan così non si era mai vista, e non per le sue specifiche tecniche o per le prestazioni, bensì per la straordinaria tinta che ricopre la sua carrozzeria. Sviluppata su commissione dalla filiale asiatica della casa automobilistica, questa versione unica è stata realizzata dagli esperti del Porsche Exclusive Manufaktur, il reparto dedicato alle personalizzazioni. È nata così la Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade, un esemplare one-off che sfoggia una speciale vernice pigmentata, capace di cambiare colore a seconda dell’angolazione della luce.

La Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade

Ispirata alla giada, una pietra preziosa che nella cultura cinese rappresenta nobiltà, perfezione, costanza, felicità e immortalità, questa supercar cangiante porta un significato profondo anche nel suo design. Per ottenere l’inedita colorazione, Porsche ha combinato due differenti vernici con effetto Chromaflair: l’Urban Bamboo, un verde brillante con sfumature gialle e dorate, e lo Shifting Carbon, un grigio scuro dai toni neri e blu. Entrambe le vernici contengono minuscole “scaglie“, costituite da uno strato centrale opaco e riflettente di alluminio, circondato da uno strato simile al vetro, con uno spessore di appena 1 micrometro, ovvero un cinquantesimo di un capello umano. Questa composizione complessa crea un effetto camaleontico sulla carrozzeria, facendo variare il colore a seconda della luce e dell’angolazione.

Il processo di sviluppo di questa vernice speciale è stato tutt’altro che semplice. Le fasi di preparazione e implementazione hanno richiesto circa un anno di lavoro per ottenere l’effetto desiderato. Una volta perfezionata la miscela, la verniciatura, eseguita interamente a mano, ha richiesto 80 ore di lavoro.

A far diventare ancora più originale questa Porsche Taycan Turbo S sono i dettagli unici, come il logo ispirato a “LongMa“, una creatura mitologica con la testa di drago e il corpo di cavallo, simbolo di buon auspicio. Questo emblema è stato inserito sui battitacchi, sui poggiatesta, e viene proiettato a terra dagli specchietti laterali quando si aprono le portiere.

La Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade ha debuttato durante un evento a Singapore e intraprenderà una tournée in varie località del Sud-est asiatico. Successivamente, sarà messa all’asta da Porsche, con i proventi destinati alla beneficenza, entro il 2025.