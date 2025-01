Il mercato degli smartphone è in crescita poiché sono state raccolte le varie informazioni sulle vendite dalle aziende e nel 2024 c’è stato un aumento di vendite molto importante. Infatti ci sono molte società che hanno visto spiccare i loro guadagni grazie ai nuovi dispositivi introdotti. Inoltre ci sono anche molte altre novità che hanno colpito gli utenti tanto da contribuire alla crescita del mercato. Gli smartphone sono oramai lo strumento più utilizzato al mondo e le aziende che li producono hanno dei buoni guadagni quando ne vengono venduti tanti.

La crescita è stata del 4% su base annua nel 2024 che è stata favorita anche da alcune concessioni migliori dal punto di vista della qualità-prezzo. Molti dei marchi più importanti hanno visto crescere i loro guadagni poiché le condizioni presentate agli utenti sono migliorate. Grazie a questa crescita, il mercato degli smartphone può vedere le caratteristiche di tendenza e le varie possibilità di vendita. I nuovi dispositivi che avranno la possibilità di utilizzare l’ AI sono molto apprezzati dal pubblico. Anche per questo motivo questi dispositivi sono molto venduti e utilizzati.

Smartphone, il mercato in crescita

Tra i marchi più famosi troviamo Samsung, Apple e Xiaomi che hanno avuto differenti situazioni sul mercato. Infatti Samsung ha sempre mantenuto una leadership con il 19% di vendite nel 2024. Questo grazie soprattutto alla serie di dispositivi che utilizzano l’ intelligenza artificiale come Galaxy AI. Apple rimane al secondo posto con il 18% delle vendite anche se c’è stato un calo del 2%. Infatti i nuovi dispositivi presentati non hanno riscosso molto successo. Xiaomi invece, ha avuto una crescita molto rapida raggiungendo il 14% di vendite. Poi troviamo OPPO che ha subito un calo dell’ 8% con una piccola ripresa a fine 2024. Infine troviamo Vivo che ha avuto una crescita del 9% soprattutto nei mercati di India e Cina. In più ci sono anche degli altri marchi come Honor, Motorola, Realme, Google e Transsion Group che hanno registrato un piccolo aumento sul mercato globale.

Il mercato degli smartphone è in continua evoluzione e probabilmente ci saranno dei cambiamenti futuri alla classifica. Inoltre, nello scorso 2024, la presenza di dispositivi che supportano l’ AI ha riscontato molto successo come ha dimostrato Samsung con i suoi Galaxy AI. Si prevede anche il prezzo dei futuri GenAI che avranno un costo superiore a 250 dollari per supportare questa funzionalità.