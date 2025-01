La tecnologia avanza simultaneamente anche al mondo dei videogiochi, reame che continua ad evolversi continuamente attraverso nuovissime uscite. Un piccolo spoiler potrebbe portare alla luce la nuova Nintendo Switch 2.

Console portatile che si è fatta aspettare da molto tempo, adesso riempie di speranza i numerosi gamers.

Nintendo Switch 2, quando uscirà?

Molte sono le voci che girano intorno a questo argomento da moltissimo tempo. Così generando molte speranze ed ipotesi su un’uscita prossima del sequel della famosissima console di gioco portatile. Molte sono le fonti che provano a svolgere un’ipotesi su questo argomento e ultimamente una di queste ha attirato l’attenzione di molte persone.

Parliamo di quanto riferito dal giornalista di VGC Andy Robinson, il quale annuncia che la nuova Nintendo Switch 2 sarà annunciata con un semplicissimo teaser. Per poi comunicare il tutto tra caratteristiche ed altro in una presentazione dedicata. Tutte queste sono informazioni provenienti dalle sue fonti.

Anche se il tutto potrebbe sembrare molto vago e azzardato l’ipotesi che Robinson ha svolto risulta tutto il contrario. Infatti la compagnia ha voluto presentare in passato il primo modello di Switch proprio in questo esatto modo, attraverso la diffusione di un trailer dedicato, accompagnato successivamente dopo qualche mese da una presentazione di un’ora.

Normalmente nessuno sa quale sono i piani di Nintendo tranne quest’ultimi. C’è molta probabilità che la grande compagnia voglia mettere a tacere le moltissime indiscrezioni, facendo così uscire un teaser dedicato al design della Nintendo Switch 2. Il tutto verrà accompagnato poi da una ulteriore presentazione più estesa. Molti sono anche i commenti che quest’ultima ha voluto fare sotto i numerosi leak, specificando agli utenti che tutto quello che era mostrato non era nulla di ufficiale. Questa risposta non va di sicuro a screditare la veridicità di ciò, i quali potrebbero essere veramente parti rappresentativi del design finale adottato per la console.