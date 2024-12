Il settore smartphone è uno dei più produttivi e in evoluzione nel campo della tecnologia. A prova di ciò, nel 2024, sono stati lanciati sul mercato oltre 40 nuovi modelli. Quest’ultimi hanno ridefinito le dinamiche del mercato. WeFix.it Index ha condotto una nuova analisi riguardo alcuni fattori importanti legati al settori smartphone. In particolare, è emerso che per i consumatori italiani la qualità e la durabilità rappresentano elementi distintivi.

Quale è stato l’andamento del settore smartphone nel 2024?

Quali sono le aziende che maggiormente hanno conquistato il mercato durante l’anno? Secondo quanto emerso, in cima c’è Apple. L’azienda di Cupertino con l’iPhone 16 Pro ha consolidato il suo ruolo di leader indiscusso. Tale dispositivo non solo mantiene oltre il 70% del suo valore dopo un anno, ma dimostra anche un’affidabilità senza pari. Per quanto riguarda i dispositivi Android, Samsung primeggia con il Galaxy Z Flip 6. Un dispositivo pieghevole che conquista i consumatori grazie alla sua robustezza e a una rivendibilità elevata.

Insieme, Apple e Samsung dettano le regole del gioco, lasciando poco spazio per gli altri produttori. Secondo quanto emerso dall’analisi, mentre i marchi premium prosperano, il segmento medio-basso affronta un momento di difficoltà. Ciò a causa di una rapida svalutazione e ai costi di riparazione in aumento del 47% di suddetti modelli. L’analisi di WeFix.it mostra che i consumatori sono sempre più disposti a investire in dispositivi durevoli e affidabili. Inoltre, molti consumatori preferiscono optare per smartphone ricondizionati di alta gamma. Quest’ultimo è un mercato in crescita del 34% nel 2024.

Secondo quanto emerso, è evidente come la tendenza nel 2024 sia cambiata. Quest’anno un segnale chiaro è che la qualità è diventata il nuovo standard. È chiaro che prodotti premium e ricondizionati di alta gamma rappresentano il futuro. Mentre la fascia media rischia l’estinzione in assenza di un cambio di rotta deciso. Non resta che attendere e scoprire come evolverà il mercato degli smartphone nel nuovo anno.