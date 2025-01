Sul mercato esistono tantissimi prodotti di ottima qualità legati al mondo dell’informatica, uno dei marchi più rinomati e richiesti dal pubblico è senza dubbio Logitech, capace negli anni di conquistare un numero incredibile di adepti, con dispositivi di altissima qualità. Tra i modelli maggiormente in voga troviamo senza dubbio la Logitech K400 Plus, una tastiera wireless pensata per essere facilmente utilizzata in mobilità.

Il dispositivo in questione è caratterizzato prima di tutto da dimensioni fortemente ridotte rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati, più precisamente raggiunge 35 x 14 x 2 centimetri di spessore, con un peso di soli 465 grammi. Il suo funzionamento è garantito dall’inserimento di 4 pile AAA, effettivamente incluse all’interno della confezione, utilissime più che altro per facilitare lo spostamento e l’utilizzo, in quanto non è necessario ricaricare continuamente la tastiera, mentre la sua autonomia è comunque molto prolungata nel corso del tempo.

Occasioni imperdibili su Amazon coinvolgono la Logitech K400 Plus, tastiera che già negli ultimi 30 giorni era stata scontata a 34,90 euro, ma che proprio in questa metà di Gennaio 2025 ha visto una ulteriore riduzion del prezzo del 24%, così da poter arrivare a spendere solamente 26,60 euro. Premete questo link per l’acquisto.

Una delle caratteristiche particolare che le permettono di distinguersi dalla massa, riguarda più che altro la presenza del touchpad sul lato, in modo da non avere nemmeno la necessità di utilizzare il mouse, così facendo si riduce di molto l’ingombro durante il trasporto. A prescindere da tutto quanto indicato nell’articolo, è importante sapere che è possibile utilizzare la tastiera con qualsiasi sistema operativo, sia esso Android, iOS, ma anche Windows e MacOS, così da godere della massima versatilità possibile.