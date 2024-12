PosteMobile, il marchio di telefonia mobile di PostePay, propone Creami Extra WOW 200. Un’offerta pensata per chi desidera una connessione affidabile, veloce e conveniente. Il piano include 200GB di traffico dati sulla rete 4G+ con una velocità che può raggiungere i 300Mbps, oltre a chiamate e SMS illimitati. Tutto ciò è disponibile a un costo di soli 10€ al mese.

PosteMobile: servizi aggiuntivi e gestione trasparente del consumo

L’attivazione dell’offerta richiede un passaggio in un ufficio postale. Qui sarà possibile ottenere la SIM con una spesa iniziale di 25€. Questa cifra comprende 15€ per la SIM e una prima ricarica da 10€, necessaria per coprire il primo mese di servizio. La rete 4G+ utilizzata si appoggia sull’infrastruttura Vodafone. Essa offre una copertura del 99% del territorio nazionale. Garantendo così una connessione stabile e ad alta velocità anche nelle zone più isolate.

Uno dei punti di forza di Creami Extra WOW 200 è l’inclusione di servizi extra senza costi aggiuntivi. Tra questi, vi sono le funzioni “Ti cerco” e “Richiama ora”, l’avviso di chiamata e la possibilità di controllare il credito residuo chiamando il numero dedicato 401212. In più, la promo consente l’utilizzo dell’hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. Un’opzione particolarmente utile per chi lavora o naviga da più device.

La gestione del piano è semplice e accessibile grazie all’app PostePay, disponibile per dispositivi Android e iOS. In caso di mancato rinnovo, si applicano tariffe a consumo. Si parla infatti di 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12cent per ogni SMS e 2€ al giorno per 500MB di traffico dati. È però possibile gestire l’abilitazione o la disabilitazione della connessione a consumo inviando un SMS gratuito o utilizzando l’applicazione dedicata.

PosteMobile si impegna poi a garantire una trasparenza totale. Fornendo termini e condizioni chiari, accessibili online e presso gli uffici postali. Con la combinazione di elevate prestazioni e un prezzo competitivo, Creami Extra WOW 200 rappresenta così una delle offerte più interessanti nel contesto italiano della telefonia mobile.