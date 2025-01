La piattaforma X è cambiata molto da quando Elon Musk è subentrato nella sua gestione. Da quel momento sono state introdotte diverse modifiche radicali che spesso sono state considerate controverse. Tra cui, la decisione di rendere accessibile a tutti la celebre spunta blu. Tale decisione ha sollevato numerosi dibattiti. La spunta blu, infatti, ha perso parte del suo valore simbolico diventando un servizio a pagamento. Con una spesa mensile relativamente modesta, qualsiasi utente può ora ottenere questa certificazione. Confondendo così la percezione dell’autenticità e favorendo la diffusione di account falsi.

X: come risolvere il problema dei profili fake?

Tale cambiamento ha avuto conseguenze immediate. È aumentato il numero di account fake, che imitano personaggi pubblici o marchi famosi. Portando ad una maggiore diffusione di trolling e disinformazione. Elon Musk, di fronte alle crescenti critiche, ha dovuto adottare misure correttive. Tra cui è stata introdotta la regola che impone agli account parodia di indicare chiaramente la loro natura. Ciò sia nel nome che nella biografia. Tale misura, però, non si è rivelata completamente efficace nel prevenire fraintendimenti e abusi.

Per affrontare in modo più incisivo il problema, X Safety ha annunciato il lancio di etichette specifiche per gli account parodia. Quest’ultime saranno visibili sia sui profili che nei post pubblicati. Con lo scopo di evitare che gli utenti vengano tratti in inganno.

Non è ancora chiaro quando le etichette saranno implementate ufficialmente. Alcune anticipazioni hanno mostrato un simbolo che, nella versione definitiva, dovrebbe rappresentare delle maschere teatrali. Un evidente riferimento al concetto di parodia. L’introduzione delle nuove etichette rappresenta un tentativo importante. Con lo scopo di bilanciare la libertà di espressione con la necessità di mantenere un ambiente informativo sicuro e trasparente. Resta da vedere se tale soluzione sarà sufficiente a contrastare in modo efficace la disinformazione e gli abusi presenti su X. Solo il tempo chiarirà se la strategia porterà ai risultati sperati.