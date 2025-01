Incendi Los Angeles: laser spaziali ed altre fake news tra le cause, così si fa disinformazione

Mentre gli incendi continuano a devastare Los Angeles e le aree circostanti, la situazione sui social si è rapidamente trasformata in un terreno fertile per la disinformazione. Tra le voci più assurde emerse nelle ultime ore, alcune teorie complottiste attribuiscono gli incendi a laser spaziali israeliani o alla carenza di risorse per i vigili del fuoco, con speculazioni che stanno alimentando il caos informativo.

Le teorie più diffuse: laser spaziali e fondi destinati all’Ucraina

Su diverse piattaforme social, alcuni utenti hanno iniziato a diffondere l’idea che le fiamme siano state causate da armi a energia diretta, facendo riferimento a presunti laser spaziali israeliani. Un’accusa priva di basi, ma che ha trovato spazio tra i commenti di chi cerca spiegazioni alternative agli incendi.

Un’altra teoria riguarda la presunta carenza di attrezzature per i pompieri di Los Angeles. Alcuni post sostengono che il dipartimento antincendio non disponga di strumenti adeguati a causa di fondi dirottati verso l’Ucraina negli ultimi due anni. Le immagini di vigili del fuoco con semplici sacchi di tela hanno alimentato questa narrazione, ma il Los Angeles Fire Department è intervenuto per smentire: quegli strumenti sono pensati proprio per gestire incendi circoscritti e non richiedono l’uso di idranti.

L’intervento di NewsGuard contro la disinformazione

Di fronte all’ondata di fake news, piattaforme come NewsGuard stanno monitorando attivamente la situazione. È stata creata una pagina dedicata, intitolata Los Angeles Wildfires Misinformation Fingerprints, che raccoglie e aggiorna le principali falsità diffuse online.

Tra le teorie smentite, figura anche un post del presidente eletto Donald Trump, che su Truth Social ha accusato il governatore democratico Gavin Newsom di essere responsabile di una crisi idrica nella regione. Trump ha affermato che Newsom avrebbe bloccato un presunto documento per il ripristino delle risorse idriche, ma questo documento non risulta esistere. Tuttavia, è vero che Newsom in passato si è opposto a progetti per deviare acqua dal Nord al Sud della California.