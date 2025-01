WindTre dice addio ai codici USSD: stop al *123# per il credito residuo

Dopo anni di servizio, WindTre ha ufficialmente disattivato il famoso codice *123#, utilizzato per controllare il credito residuo direttamente dal tastierino numerico. La decisione, in vigore dal 15 gennaio 2025, segna la fine di un’epoca per chi era abituato a utilizzare questa modalità pratica e immediata.

Anche questo dunque contribuirà a segnare un netto distacco con il passato, almeno per quanto riguarda l’ambito degli smartphone e dei telefoni cellulari in generale. Tutto era stato già previsto per l’estate scorsa, ma ora è effettivo.

La fine di un’era per i codici USSD, WindTre li pensiona a gennaio 2025

Il codice *USSD 123# era uno degli strumenti più longevi, introdotto dai tempi di Wind e mantenuto anche dopo la fusione con 3 Italia. Era diventato un punto di riferimento per milioni di clienti, soprattutto negli anni 2000, quando controllare il credito residuo dal tastierino era la norma.

L’annuncio era arrivato già diversi mesi fa. Correva il mese di agosto 2024 quando era stato previsto il tutto, sebbene la data poi sia stata posticipata a diverse volte. Si è arrivati ora a gennaio, più precisamente al 14, il giorno in cui tutto è finito definitivamente.

Come controllare ora il credito residuo: è semplicissimo

Nonostante l’addio al *123#, WindTre garantisce ancora diverse modalità gratuite per controllare il proprio credito residuo:

App WindTre : disponibile per Android e iOS , con tutte le informazioni dettagliate sul conto e i consumi;

: disponibile per e , con tutte le informazioni dettagliate sul conto e i consumi; Numero 4242 : chiamata gratuita che informa sul saldo disponibile;

: chiamata gratuita che informa sul saldo disponibile; SMS al 4155: per ricevere un messaggio con il riepilogo del credito e del traffico residuo.

Una scelta dettata dal passaggio ai servizi digitali

La chiusura di questo storico servizio riflette la transizione di WindTre verso un supporto più digitale e centralizzato, spingendo l’utilizzo dell’app ufficiale e dei servizi online. Un cambiamento che punta a modernizzare l’assistenza ai clienti, pur lasciando ancora alternative vocali e via SMS per chi non utilizza lo smartphone per la gestione delle linee.