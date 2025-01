Il Vivo X200 Pro fa finalmente il suo ingresso nel mercato italiano. Conferma così l’impegno del marchio cinese a espandere la sua presenza in Europa. Disponibile dal 15 gennaio 2025 su Amazon, questo smartphone si distingue per specifiche tecniche di alto livello. Oltre che per un design curato nei dettagli. Dopo settimane di attesa, il suo lancio rappresenta una nuova opportunità per Vivo di competere con i principali brand del settore.

Vivo X200 Pro: caratteristiche tecniche di rilievo

Tra gli aspetti più interessanti del Vivo X200 Pro troviamo un display AMOLED da 6,78” con risoluzione 2K. Ideale per garantire fluidità sia nelle attività quotidiane che durante l’utilizzo di app più impegnative. Il cuore del dispositivo è il potente processore MediaTek Dimensity 9400. Il quale è supportato da una memoria RAM fino a 16GB e uno spazio di archiviazione massimo di 512GB.

Un altro punto di forza è il comparto fotografico, sviluppato in collaborazione con Zeiss. La fotocamera principale da 200MP con teleobiettivo è progettata per offrire scatti di qualità eccezionale. Anche se in condizioni di scarsa illuminazione. In più, la batteria da 6.000mAh, abbinata alla ricarica rapida via cavo a 90W e wireless a 30W, assicura una lunga autonomia e tempi di ricarica ridotti.

Prezzo e disponibilità

In Italia, il Vivo X200 Pro è venduto al prezzo di 1.445€ su Amazon. Una cifra superiore rispetto ad altri Paesi europei, come la Spagna, dove è disponibile a 1.199€. Questa differenza è dovuta principalmente alla tassazione più alta applicata nel mercato italiano. Il prezzo rispecchia però le caratteristiche avanzate del dispositivo. Arrivando a posizionarlo tra i migliori smartphone di fascia alta del momento.

Per adesso, Vivo non ha ancora rilasciato informazioni sull’arrivo degli altri modelli della serie. Come il VivoX200 standard o il ProMini. Quest’ultimo destinato al solo mercato cinese. Ad ogni modo, con il debutto del Vivo X200Pro, l’azienda si prepara a sfidare i grandi nomi del settore, puntando su tecnologia, prestazioni e design di alta qualità.