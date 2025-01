Microsoft ha annunciato che estenderà il periodo di supporto per Windows 11, garantendo aggiornamenti di sicurezza e funzionalità almeno fino al 2030. Questa decisione offre agli utenti e alle aziende maggiore tranquillità, soprattutto considerando il ritmo con cui il sistema operativo sta evolvendo e le sue crescenti capacità integrate.

Un’estensione strategica del supporto

L’estensione del supporto riguarda sia la versione Home che Pro di Windows 11. Microsoft ha sottolineato che il prolungamento del ciclo di vita del sistema operativo è stato deciso per:

Garantire stabilità agli utenti aziendali, che necessitano di un ambiente sicuro e affidabile a lungo termine.

Accompagnare l’adozione delle nuove funzionalità basate su intelligenza artificiale e strumenti avanzati di produttività.

Prepararsi al futuro rilascio di Windows 12, assicurando una transizione graduale per gli utenti. Durante il periodo esteso di supporto, Microsoft continuerà a rilasciare aggiornamenti mensili, noti come Patch Tuesday, per risolvere vulnerabilità di sicurezza. Inoltre, saranno inclusi aggiornamenti semestrali con nuove funzionalità e miglioramenti dell’interfaccia.

Windows 11 ha già introdotto novità significative, come integrazione con AI tramite Copilot, una maggiore ottimizzazione per dispositivi touchscreen e una migliore gestione delle risorse. Con il supporto esteso, gli utenti possono aspettarsi ulteriori innovazioni senza necessità di aggiornare il sistema operativo.

L’estensione del supporto a Windows 11 è una notizia positiva per le organizzazioni che hanno appena completato la migrazione da Windows 10. Questa scelta elimina la necessità di pianificare un nuovo aggiornamento nel breve termine, permettendo di massimizzare gli investimenti in infrastrutture IT. Per gli utenti privati, significa un periodo prolungato di sicurezza e stabilità, con la possibilità di sfruttare nuove funzionalità senza dover passare a un nuovo sistema operativo.

Microsoft ha confermato che le versioni di Windows 11 attualmente supportate riceveranno aggiornamenti regolari fino alla fine del ciclo di vita esteso. La compagnia non ha ancora rilasciato dettagli ufficiali su Windows 12, ma questa mossa suggerisce che la transizione avverrà con un forte supporto parallelo.