Apple si prepara ad evolvere il settore dell’intrattenimento domestico. L’azienda, infatti, sta lavorando al lancio della nuova generazione di Apple TV. Prevista nei prossimi mesi. Tale aggiornamento rappresenta un passo importante rispetto al modello introdotto nel 2022. Con il suo lancio, Apple introduce innovazioni che puntano a migliorare prestazioni, connettività e versatilità del suo dispositivo.

Apple TV: nuova generazione in arrivo

Il design del nuovo dispositivo dovrebbe diventare più compatto e sottile. Anche se mantiene lo stile elegante e minimalista che contraddistingue i prodotti Apple. Saranno disponibili due varianti. Una entry-level pensata per un pubblico più ampio e una versione premium. Quest’ultima presenterà capacità di archiviazione superiore e supporto alla connettività Thread. Insieme ad una porta Ethernet per una connessione internet più stabile.

Una delle novità più rilevanti riguarda l’introduzione del chip wireless proprietario Proxima. Quest’ultimo garantirà il supporto al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.3. L’aggiornamento non solo offrirà connessioni più veloci e affidabili. Trasformerà anche la Apple TV in un nodo della rete mesh domestica. Migliorando la copertura in tutta l’abitazione. Inoltre, è atteso l’inserimento di un processore più potente. Come l’A18 o l’A17 Pro. Particolare attenzione sarà dedicata al gaming, settore sempre più strategico per Apple. La maggiore potenza grafica permetterà di supportare giochi più complessi e visivamente avanzati. Inoltre, l’integrazione di Apple Intelligence potrebbe portare a un Siri più intelligente e contestuale.

Secondo alcune voci di corridoio, i nuovi dispositivi potrebbero assistere all’aggiunta del supporto al formato DTS Audio, incluso il DTS:X. Tale scelta risponderebbe alle richieste degli utenti, migliorando l’esperienza di ascolto. Infine, si discute della possibile introduzione di una fotocamera integrata nella Apple TV. Elemento che aprirebbe nuove possibilità per le videochiamate e altre applicazioni interattive.

Il lancio potrebbe avvenire durante la WWDC 2025. Anche se non si esclude una presentazione anticipata. Con un prezzo di partenza inferiore ai 100 dollari, Apple mira a competere con dispositivi più economici. Ampliando il proprio pubblico e consolidando la sua presenza nel mercato dell’intrattenimento domestico.